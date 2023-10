Fødslen af ​​en ny planet: Bevis på en planetarisk kollision opdaget i et fjernt stjernesystem

Astronomer har potentielt opdaget følgerne af en massiv kollision mellem to gigantiske planeter i et fjernt stjernesystem. Kollisionen, hvis den bekræftes, kan give en unik mulighed for at være vidne til fødslen af ​​en ny planet og få indsigt i processen med planetdannelse.

I december 2021 observerede astronomer en ellers almindelig sollignende stjerne, kendt som ASASSN-21qj, der oplevede usædvanlig flimren og dæmpning. Selvom disse fænomener ikke er ualmindelige og typisk tilskrives materiale, der passerer mellem stjernen og Jorden, påpegede en amatørastronom ved navn Arttu Sainio, at emissionen af ​​infrarødt lys fra stjernen var steget med omkring 4 % to et halvt år før dæmpningsbegivenhed.

Baseret på disse observationer foreslår forskere, at flimren og dæmpningen kan forklares ved en katastrofal kollision mellem to planeter. Kæmpepåvirkninger af denne art menes at være almindelige i de sidste stadier af planetdannelsen og kan i væsentlig grad påvirke størrelser, sammensætning og kredsløb af planeter i et system.

Kollisionen ville have frigivet en enorm mængde energi og skabe en varm, glødende masse af materiale, der var hundredvis af gange større end de oprindelige planeter. Dette udvidede planetlegeme, observeret ved hjælp af NASAs WISE-rumteleskop, afkølede gradvist og krympede over millioner af år, hvilket potentielt dannede en helt ny planet.

Påvirkningen ville også have genereret puder af affald, hvoraf nogle ville være fordampet og kondenseret til is og bjergkrystaller. Disse faner kunne have passeret mellem ASASSN-21qj og Jorden, hvilket forårsagede en uregelmæssig dæmpning af stjernen.

Hvis fortolkningen af ​​disse begivenheder er korrekt, kan studiet af dette stjernesystem give værdifuld indsigt i mekanismerne for planetdannelse. Ud fra de begrænsede observationer, der er foretaget indtil videre, har forskere udledt, at de kolliderende planeter var flere gange Jordens masse, potentielt sammenlignelige i størrelse med Uranus og Neptun. Derudover blev temperaturen på kroppen efter stødet anslået til at være omkring 700°C, hvilket tyder på tilstedeværelsen af ​​elementer med lav kogetemperatur, såsom vand.

Denne opdagelse åbner et nyt vindue til forståelsen af ​​planetariske kollisioner og fødslen af ​​nye verdener. Ved at studere eftervirkningerne af sådanne begivenheder kan videnskabsmænd afdække afgørende information om de processer, der former vores univers.

