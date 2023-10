Andromeda Galaxys voldelige historie afsløret af Galactic Archaeology Project

Et nyligt galaktisk arkæologisk projekt udført af et internationalt hold af astrofysikere har afsløret Andromedagalaksens voldsomme og dramatiske historie, den nærmeste store galakse på vores Mælkevej. Ved at analysere den kemiske sammensætning af stjerner i Andromeda var forskerne i stand til at rekonstruere dens fortid. De opdagede en overflod af grundstoffer, herunder både planetariske tåger og røde kæmpestjerner, hvilket indikerer en turbulent dannelsesproces. Faktisk mener holdet, at skabelsen af ​​Andromeda var mere kaotisk end dannelsen af ​​Mælkevejen.

Forskerne foreslår, at Andromeda oplevede et udbrud af intens stjernedannelse, som lagde grundlaget for galaksen, efterfulgt af en sekundær periode med stjernefødsel for mellem 2 milliarder og 4.5 milliarder år siden. Denne anden starburst-periode blev sandsynligvis udløst af en "våd fusion", da Andromeda kolliderede og smeltede sammen med en anden gasrig galakse. Tilstrømningen af ​​gas i denne fusion drev yderligere stjernedannelse.

Holdet fandt også beviser, der tyder på, at Andromeda tidligere har gennemgået kollisioner og fusioner med andre galakser. Ved at undersøge den kemiske sammensætning af stjerner i Andromeda identificerede de to forskellige signaturer i dens skivekomponenter. En familie af stjerner havde ti gange mere ilt end jern, mens den anden gruppe havde tilsvarende mængder af begge grundstoffer. Dette værdifulde fund kaster lys over arten af ​​den foreslåede kollision og dens indvirkning på Andromedas stjernepopulation.

Det galaktiske arkæologiske projekt giver ikke kun indsigt i Andromedas fortid, men antyder også dens turbulente fremtid. Mælkevejen og Andromeda er i øjeblikket på kollisionskurs, der forventes at kollidere om cirka 4.5 milliarder år. Denne kollision vil resultere i en betydelig transformation for begge galakser og slette deres karakteristiske spiralarme. Stjernepopulationerne, inklusive vores eget solsystem, vil overleve, men vil blive kastet ind i nye baner omkring et nyt galaktisk center.

Holdets resultater bidrager til en bredere undersøgelse af oprindelsen af ​​kemiske grundstoffer i universet. Yderligere undersøgelser ved hjælp af avancerede teleskoper som James Webb Space Telescope vil fortsætte med at udforske Andromeda og give en dybere forståelse af dens historie og oprindelse.

