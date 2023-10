Et klarere syn på Mælkevejen: Gaias udforskning af kugleklynger

Gaia-rummissionen, der blev opsendt for et årti siden af ​​European Space Agency (ESA), havde til formål at skabe et 3D-kort over vores galakse, Mælkevejen. Efter at have observeret 1.8 milliarder stjerner og kortlagt Mælkevejen, indså forskerne, at de manglede et klart overblik over tætbefolkede områder af himlen. For at løse dette fokuserede Gaia-rumobservatoriet på at studere kuglehobe, som er superkonglomerationer af stjerner.

Kuglehobe er tætte samlinger af hundredtusindvis af stjerner og er blandt de ældste objekter i universet. Ved at studere disse hobe opdagede forskerne, at solen ikke er i centrum af Mælkevejen, men snarere i de åbne hobe, der findes i en af ​​galaksens spiralarme kaldet Skyttens arm.

Amatørastronomer blev opfordret af ESA til at hjælpe med at analysere data indsamlet fra en bestemt kuglehob kaldet Omega Centauri, der ligger cirka 17,090 lysår væk fra Jorden. Analysen afslørede en halv million nye stjerner i denne hob og endda kosmiske objekter så massive, at de bøjer lyset.

Gaias udforskning af kuglehobe har givet en klarere forståelse af disse himmelske strukturer. Det store antal stjerner i disse hobe kan ofte overvælde teleskoper, hvilket gør det vanskeligt at studere dem ordentligt. Gaias observationer har dog givet mulighed for en mere detaljeret og præcis skildring af disse klynger.

Valget af at studere Omega Centauri var motiveret af dets status som den største kendte kuglehob i Mælkevejen, der kan observeres fra Jorden. Med en diameter på 150 lysår og en anslået vægt fire millioner gange solens, er Omega Centauri spredt ud over cirka 10 millioner stjerner. Gaias kortlægning af denne hob har afsløret det højeste antal nye stjerner til dato og har kastet lys over fordelingen af ​​stjerner i Mælkevejen.

Et fascinerende fænomen observeret af Gaia er gravitationslinser, hvor lys, der passerer gennem tunge genstande som kugleformede klynger, bliver skæv. På grund af tyngdekraften fra disse klynger, bøjes lette, hvilket resulterer i en forstørrende effekt. Gaia har identificeret 381 tilfælde af gravitationslinser i Omega Centauri-klyngen, hvilket muliggør observation af fjerne lyse kilder kendt som kvasarer. Disse kvasarer kunne drives af sorte huller, og Gaias evne til at studere dem gennem klyngens linseeffekt giver værdifuld indsigt i disse fjerne fænomener.

I fremtiden planlægger Gaia at frigive flere data, herunder oplysninger om otte yderligere stjernefyldte regioner, i 2025. Forskere håber, at dette vil hjælpe med at bekræfte alderen på vores galakse, lokalisere dens centrum, forstå stjernernes udvikling og i sidste ende give indsigt i universets alder.

kilder:

