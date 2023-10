Gaia Mission udgiver nye datakortlægning af Mælkevejen

Den Europæiske Rumorganisations Gaia-mission har for nylig frigivet en betydelig mængde data, som giver værdifuld indsigt i Mælkevejens struktur. Gaia er et rumbaseret observatorium, der er dedikeret til at skabe et omfattende 3D-kort over vores galakse, inklusive stjerner, planeter, kometer og asteroider.

Den seneste dataudgivelse omfatter en halv million nye stjerner og detaljer om mere end 150,000 asteroider i vores solsystem. Denne information udfylder hullerne fra tidligere udgivelser, især i tætbefolkede områder på himlen. For eksempel viser kuglehoben Omega Centauri, den største hob, der er synlig fra Jorden, nu ti gange flere stjerner end før, med i alt 526,587 nye stjerner identificeret.

Ud over disse stjerner har Gaia opdaget et betydeligt antal gravitationslinser. Gravitationslinser opstår, når et massivt objekt, såsom en galaksehob, forvrænger rum-tid, fungerer som et forstørrelsesglas og giver forskere mulighed for at observere fjernere objekter. Gaia har identificeret 381 solide kandidater til linsede kvasarer, herunder 50 meget sandsynlige kandidater. Disse linseformede kvasarer er ekstremt lyse galaktiske kerner drevet af sorte huller.

Gaias primære mål er at undersøge stjerner, men det er også at fange værdifulde kosmologiske data som en ekstra bonus. Missionen giver et unikt perspektiv på universet og dets objekter, fra objekterne i vores solsystem til multiplicerende afbildede kvasarer milliarder af lysår væk.

Med hver dataudgivelse udvider Gaia vores forståelse af Mælkevejen og dens forskellige komponenter. Forskere kan nu bruge denne rigdom af information til at studere klynger mere detaljeret og udforske fjerne objekter, som tidligere var uden for vores rækkevidde. Gaias all-sky-perspektiv fortsætter med at tilbyde bemærkelsesværdig indsigt i det univers, vi lever i.

kilder:

– Den Europæiske Rumorganisations Gaia-mission

– Tysklands Leibniz-Institut for Astrophysics Potsdam

– Frankrigs Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux