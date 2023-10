Den indiske rumforskningsorganisation skal udføre afbrydelsestest for Gaganyaan-missionen

Den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) forbereder sig på en afgørende afbrydelsestest under flyvning af besætningens flugtsystem til Gaganyaan-missionen, Indiens første menneskelige rumflyvningsprojekt. Testen er planlagt til at finde sted i slutningen af ​​oktober 2023.

Crew Escape System (CES) er en sikkerhedsfunktion designet til hurtigt at adskille mandskabsmodulet fra dets løfteraket i tilfælde af en nødsituation under opsendelsen. Denne måneds testkøretøj TV-D1 vil være den første af fire abortmissioner, der er planlagt under Gaganyaan-programmet.

Målet med den kommende test er at validere ydeevnen af ​​CES under forskellige forhold, såsom højt dynamisk tryk og transoniske forhold. Testkøretøjet, en et-trins raket baseret på væskefremdrift, er specielt udviklet til dette formål.

Det Thiruvananthapuram-baserede Vikram Sarabhai Space Center (VSSC), det ledende center for ISRO, overvåger forberedelserne til testen. Ifølge VSSC-direktør S Unnikrishnan Nair er alle køretøjssystemer ankommet til opsendelsesstedet, og den endelige montering er i øjeblikket i gang.

Derudover nævnte Nair potentialet for, at testkøretøjet kan bruges til rumturisme. Køretøjet har evnen til at transportere et mandskabsmodul til en højde på 100 km og sikkert vende tilbage til Jorden.

Gaganyaan-missionen har til formål at demonstrere Indiens evne til at sende en besætning på to til tre medlemmer til en cirkulær bane på cirka 400 km rundt om Jorden for en mission, der varer en til tre dage. Besætningsmodulet er designet med en tryksat metallisk indre struktur og en udvendig struktur uden tryk med et termisk beskyttelsessystem for at give et behageligt miljø for besætningen i rummet.

Den tunge løfteraket fra ISRO, LVM3-raketten, er blevet identificeret som løfteraketten til Gaganyaan-missionen. Nair præciserede dog, at LVM3 ikke kan bruges til at udføre tests for at validere CES på grund af dens høje omkostninger.

Kilde: PTI (kildenavnet er skjult)