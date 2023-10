DLR bygger testseng til Mars- og Lunar Exploration Bots

Robotteamet hos DLR, Tysklands rumagentur, har bygget en 1500 mXNUMX testseng til deres kommende Mars- og Lunar-udforskningsrobotter. Denne testseng, der er placeret i byen Oberpfaffenhofen uden for DLRs Robotics and Mechatronic Center, giver et simuleret miljø til at teste disse robotters ydeevne.

Testlejet er udstyret med simulanter til både måne- og marsoverfladen, herunder materialer som basalt, lavasten og suevit. Den har forskellige terrænforhindringer, såsom klitter, bakker, tunneler, kløfter, kampesten og høje, som robotterne skal navigere igennem. Målet er at teste robotternes evner til at udtrække prøver og bevæge sig rundt i forskellige typer terræn.

Et nøgleaspekt af testen er koordineringen af ​​flere robotplatforme. Testbedet har til formål at vurdere, hvordan disse robotter kan arbejde sammen effektivt med hensyn til prøveudtagning og navigation. Robotterne vil også bruge dynamisk skabte kort over rummet til at hjælpe med deres navigation.

Mens testlejet har sine begrænsninger, såsom dets størrelse og fraværet af et vakuumforseglet miljø eller tyngdekraftssimulering, tjener det sit formål at give et realistisk terræn for robotterne, der skal testes på. Det er ikke designet til at teste strålingshårdhed eller atmosfæriske forhold, som kan vurderes på forskellige måder.

Den første mission til at bruge denne testleje vil være IDEFIX-roveren, udviklet i samarbejde med det franske rumagentur CNES. Roveren skal sendes til Phobos som en del af MMX-missionen fra Japan.

DLR's testbed for Mars- og måneudforskningsrobotter forventes at blive en værdifuld ressource for agenturet og dets partnere i at udvikle og forfine de teknologier, der kræves til fremtidige rummissioner.

