Vandmels potentiale som føde- og iltkilde for astronauter i rumudforskning

Forskere fra Mahidol University i Thailand undersøger potentialet for vandmel, den mindste blomstrende plante på Jorden, som føde- og iltkilde for astronauter under udforskning af rummet. Vandmel, eller Wolffia, er en rodløs plante, der flyder på overfladen af ​​søer og damme i Asien. Dens evne til at producere ilt gennem fotosyntese og dens høje proteinindhold gør den til en attraktiv kandidat til at opretholde astronauter på længere missioner og besøg i andre himmellegemer.

For at studere tyngdekraftens indvirkning på vandmelets vækst og udvikling, udsatte forskerne planten for hypergravitationsforhold ved hjælp af en centrifuge ved European Space Agency (ESA) tekniske center i Holland. Centrifugen kan simulere op til 20 gange Jordens tyngdekraft, hvilket gør det muligt for forskere at observere, hvordan vandmel tilpasser sig forskellige gravitationsmiljøer.

Vandmelets enkelhed, der mangler rødder, stængler eller blade, gør det til et ideelt emne til at studere tyngdekraftens indvirkning på plantevækst. Dens korte livscyklus på fem til 10 dage gør det muligt for forskere at observere hele dens livscyklus og studere dens hypertyngdekraftsreaktion på kort tid.

Eksperimenterne går ud på at placere vandmel i beholdere udstyret med LED'er, der simulerer naturligt sollys og rotere dem ved høje hastigheder. Forskerne kan studere to generationer af vandmel inden for den to uger lange testperiode. De udtrækker derefter prøver til kemisk analyse for at få indsigt i vandmels reaktion på hypertyngdekraft.

Før de testede vandmel ved ekstreme tyngdekraftsniveauer, havde holdet allerede brugt klinostater, enheder, der simulerer svag tyngdekraft eller mikrotyngdekraft, til at observere plantevækst. Sammenligninger mellem plantevækst ved normal tyngdekraft og simuleret mikrotyngdekraft viste lille eller ingen forskel. Men forskerne sigter mod at udvide deres observationer over hele tyngdekraftsspektret for bedre at forstå, hvordan planter tilpasser sig og trives i forskellige tyngdekraftsmiljøer.

Med sin evne til at producere ilt og dets potentiale som en proteinkilde, lover vandmel et løfte for rumbaseret landbrug og opretholdelse af astronauter under langvarige rummissioner. Yderligere forskning og analyse vil hjælpe med at bestemme dets egnethed til at støtte menneskelig rumudforskning.

kilder:

– Mahidol University i Thailand

– European Space Agency (ESA) teknisk center i Holland