Astronauter fuldfører opgaver ombord på den internationale rumstation

Ti beboere bor i øjeblikket på den internationale rumstation (ISS), der fungerer som forskningslaboratorium og rumhavn for internationalt samarbejde om udforskning af rummet. Tre nye besætningsmedlemmer ankom den 19. september og er begyndt at vænne sig til livet i vægtløshed.

Loral O'Hara fra NASA og Nikolai Chub fra Roscosmos er begge førstegangsbeboere i orbital, og de har allerede påtaget sig forskellige vedligeholdelsesopgaver. O'Hara behandlede vandprøver for at vurdere vandkvaliteten ombord på stationen, mens Chub deltog i et eksperiment for at evaluere kardiovaskulær og respiratorisk funktion.

De to nye besætningsmedlemmer blev sammen med flyingeniør Oleg Kononenko fra Roscosmos transporteret til ISS på Soyuz MS-24 rumfartøjet. Kononenko brugte en del af sin dag på at overføre last fra Soyuz og tilpasse sig livet ombord på stationen.

Som forberedelse til deres afgang den 27. september brugte astronaut Frank Rubio fra NASA, kommandør Sergey Prokopyev og flyveingeniør Dmitri Petelin fra Roscosmos tid på at sætte sig ind i livet i kredsløb og afslutte træningen til den manuel kontrollerede nedstigning af Soyuz MS-23 rumfartøjet.

Andre Ekspedition 69-besætningsmedlemmer, der ankom i august, har sat sig ind i deres rutiner og er aktivt engageret i forskellige opgaver. NASAs Jasmin Moghbeli indsamlede blodtryksdata, Andreas Mogensen fra ESA testede et nyt belysningssystem for at hjælpe med at opretholde døgnrytmen, Satoshi Furukawa fra JAXA udførte vedligeholdelsesopgaver på det interne kuglekamera, og Konstantin Borisov fra Roscosmos fokuserede på orbitale VVS-opgaver.

Besætningsmedlemmerne på ISS fortsætter med at arbejde på deres tildelte opgaver og bidrager til videnskabelig forskning og studiet af rummet.

kilder:

International rum Station

NASA

Roscosmos

Europæiske Rumorganisation

Japan Aerospace Exploration Agency