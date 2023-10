Afsløring af den forbløffende udvikling af noctilionoid flagermus

Noctilionoid flagermus, en forskelligartet gruppe flagermus, der primært findes i de amerikanske troper, har længe været et genstand for fascination for videnskabsmænd. Med over 200 arter har disse flagermus udviklet sig til at have kæber og tænder, der er perfekt egnede til at udnytte en bred vifte af fødekilder. En nylig undersøgelse offentliggjort i Nature Communications dykker ned i disse flagermuss forbløffende tilpasninger og kaster nyt lys over udviklingen af ​​pattedyransigter.

Ved at sammenligne de forskellige arter af noctilionoid flagermus, gjorde forskerholdet bemærkelsesværdige opdagelser om, hvordan pattedyrs kæber og tænder udvikler sig og udvikler sig. Gennem omfattende analyse af former og størrelser af flagermusens kæber, præmolarer og kindtænder ved hjælp af CT-scanninger og andre metoder, fandt forskerne konsekvente ændringer af tandnummer, størrelse, form og position. For eksempel har arter med korte tryner et reduceret antal tænder på grund af begrænset plads, mens flagermus med længere kæber har plads til flere tænder, svarende til tandkonfigurationen af ​​forfaderen til placentapattedyr.

Hovedforfatteren, Alexa Sadier, fremhæver den forbløffende hastighed, hvormed disse tilpasninger fandt sted, "Flagermus har alle fire typer tænder - fortænder, hjørnetænder, præmolarer og kindtænder - ligesom vi har. Noctilionoid flagermus udviklede en enorm mangfoldighed af diæter på så lidt som 25 millioner år, hvilket er en meget kort tid for disse tilpasninger at forekomme." Denne rejse med kostomdannelse resulterede i en bred vifte af kæbe- og tandstrukturer hos disse flagermus, hvilket gjorde dem i stand til at spise frugt, nektar, insekter, fisk og endda blod.

På trods af de betydelige fremskridt, der er gjort med at forstå udviklingen af ​​noctilionoid flagermus, forbliver de nøjagtige faktorer, der udløste deres kosttilpasninger, ukendte. Spørgsmål om, hvordan disse flagermus hurtigt udviklede så forskellige kæbe- og tandstrukturer, hænger stadig. Ved at studere disse flagermus håber forskerne at opklare mysterierne om, hvordan vores egne tænder dannes og vokser.

