Det ekstremt store teleskop: Oplåsning af universets hemmeligheder

Byggeriet af Extremely Large Telescope (ELT) i Chiles Atacama-ørken er i øjeblikket i gang med det ambitiøse mål at skabe det største teleskop, der nogensinde er bygget. Med en primær spejldiameter på 39 meter – lidt mindre end den ikoniske Triumfbue i Paris – og en hovedstruktur, der vejer svimlende 3700 tons, sigter ELT mod at revolutionere vores forståelse af universet.

I hjertet af ELT er et avanceret billedapparat kaldet MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). Udviklet af Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) i Paris Observatory, vil MICADO gøre det muligt for ELT at fange detaljerede billeder af fjerne galakser, individuelle stjerner og endda hjælpe med at søge efter exoplaneter uden for vores eget solsystem.

En af de udfordringer, som jordbaserede observationer står over for, er turbulensen i Jordens atmosfære, som forringer kvaliteten af ​​billederne. For at kompensere for dette har ELT et adaptivt optiksystem. Yann Clenet fra LESIA forklarer, at dette system måler deformationen af ​​lys ved hjælp af en sensor, og derefter bruger korrigerende optik – spejle med aktuatorer – for at forbedre billedkvaliteten. En kraftfuld computer bestemmer de kommandoer, der skal sendes til spejlene, hvilket sikrer optimal ydeevne.

ELT's fem-spejle konfiguration vil give astronomer en hidtil uset skarphed og klarhed i deres observationer. Med sin enorme størrelse og innovative teknologi lover ELT at låse op for ny indsigt i universets mysterier og udvide vores viden om kosmos.

kilder:

– European Southern Observatory (ESO)

– Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) ved Paris-observatoriet i Meudon

Definitioner:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): en avanceret billedkamera udviklet til Extremely Large Telescope

– Exoplaneter: planeter, der eksisterer uden for vores eget solsystem

– Adaptiv optik: en teknik, der bruges til at kompensere for atmosfærisk turbulens i jordbaserede observationer ved at måle og korrigere for deformation af lys