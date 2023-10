Forskere udfordrer traditionelle teorier om kvasarer og accretion disks

By

Forskere har gjort en banebrydende opdagelse, der udfordrer traditionelle teorier om kvasarer og deres tilvækstskiver. Kvasarer er ekstremt lyse objekter i fjerne galakser, der drives af supermassive sorte huller i deres centre. Ifølge standardaccretion disk-teorien er den spektrale energifordeling af en kvasar påvirket af dens iboende lysstyrke. Forskere fra University of Science and Technology i Kina har dog fundet ud af, at dette ikke er tilfældet.

Lektor Zhenyi Cai og professor Junxian Wang gennemførte en undersøgelse af den optiske til ekstrem ultraviolette stråling, der udsendes af tilvæksten af ​​supermassive sorte huller. De opdagede, at den spektrale energifordeling af kvasarer er uafhængig af deres iboende lysstyrke. Dette udfordrer den traditionelle forståelse og antyder, at standardaccretion disk-teorien muligvis ikke fuldt ud forklarer de observerede fænomener.

Forskerne fandt også en væsentlig afvigelse fra forudsigelserne fra den klassiske tilvækstskiveteori i den ekstreme ultraviolette spektrale energifordeling af kvasarer. Denne opdagelse giver betydelig støtte til modeller, der inkorporerer accretion disk vinde. Disse vinde kan spille en afgørende rolle i udformningen af ​​kvasarernes egenskaber og deres tilvækstskiver.

Undersøgelsen har bredere implikationer for vores forståelse af supermassive sorte huls tilvækstfysik og relaterede fænomener. Det kunne hjælpe med at kaste lys over sort huls massevækst, kosmisk reionisering, oprindelsen af ​​bredlinjede områder, ekstrem ultraviolet støvudryddelse og meget mere.

Fremtidige satellitprojekter med ultraviolet detektionskapacitet, såsom det kinesiske rumstationsteleskop, forventes at give yderligere indsigt i de fysiske egenskaber af kvasarer og lignende himmellegemer.

kilde:

"En universel gennemsnitlig spektral energifordeling for kvasarer fra den optiske til den ekstreme ultraviolette" af Zhen-Yi Cai og Jun-Xian Wang, Nature Astronomy.