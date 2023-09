Den uventede opdagelse af enorme brintforekomster i det østlige Frankrig

I udkanten af ​​Folschviller, en lille by i det østlige Frankrig, har tre beskedne skure tiltrukket sig betydelig opmærksomhed fra videnskabsmænd, journalister og offentligheden. Disse skure sidder over et borehul, der oprindeligt blev boret i 2006 og nu rummer et gasmålesystem kaldet SysMoG. Oprindeligt designet til at detektere underjordisk metankoncentration, gjorde SysMoG en overraskende opdagelse under sin udforskning - høje koncentrationer af brint.

I en dybde på 1,100 meter når koncentrationen af ​​opløst brint op på 14 procent, og den kan være helt op til 90 procent på 3,000 meter. Disse ekstraordinære fund tyder på, at Lorraine-regionen, inklusive Folschviller, kan huse en af ​​de største kendte brintforekomster i verden med anslået 46 millioner tons hvidt brint.

Opdagelsen af ​​disse brintaflejringer var et uventet resultat af Regalor-projektet, som havde til formål at undersøge gennemførligheden af ​​metanproduktion i Lorraine-regionen. Projektet søgte også at undersøge tilstedeværelsen af ​​andre gasser. Efter ophøret af kulproduktionen i Lorraine i 2004 foreslog Francaise de L'Energie at udvinde metan fra regionens kulfelter. Den regionale regering fik ekspertisen fra Laboratoire GeoRessources til at bestemme projektets levedygtighed, hvilket førte til udviklingen af ​​SysMoG i samarbejde med Solexperts, en fransk-schweizisk virksomhed.

SysMoG er udstyret med en patenteret sonde, der kan sænkes ned til 1,500 meters dybde. Ved at bruge en membran til at adskille gasser fra vand, muliggør sonden ekstraktion af gasser til overfladeanalyse. Tidligere krævede tilstedeværelsen af ​​underjordiske gasser at bringe vand op til overfladen og afgasse det.

Indledende målinger i borehullet viste, at 99 procent af den opløste gas på 600 meter var metan, hvoraf 1 procent var brint. Men efterhånden som holdet gik dybere, observerede de en konsekvent stigning i brintkoncentrationen. I bunden af ​​borehullet udgjorde brint omkring 20 procent af den opløste gas.

For yderligere at undersøge brintkoncentrationen planlægger forskerne at måle tre andre boringer på lignende dybder. Hvis brintkoncentrationen forbliver høj sideværts, involverer næste trin at bore et 3,000 meter langt boring for at validere, hvordan brintkoncentrationen udvikler sig med dybden. Denne bestræbelse vil også afgøre, om brinten er til stede i opløst eller gasform.

Opdagelsen af ​​disse brintforekomster kan have dybtgående konsekvenser for fremtiden for ren energi. Med brint, der hyldes som en betydelig brændstofkandidat på grund af dets potentiale for netto-nul-emissioner, kan overfloden af ​​"hvid brint" i Lorraine-regionen i høj grad bidrage til den globale overgang til ren energi.

Definitioner:

– SysMoG: Et gasmålesystem, der bruges til at måle underjordiske gaskoncentrationer.

– Metan: En farveløs og lugtfri gas, ofte forbundet med naturgas og en potentiel energikilde.

– Borehul: Et smalt hul, der bores i jorden for at udvinde naturressourcer eller udføre geologiske undersøgelser.

– Brint: En farveløs gas, der kan bruges som brændstofkilde på grund af dets høje energiindhold.

– Lorraine: En region i det østlige Frankrig kendt for sin kulproduktion.

kilder:

– Jacques Pironon, forskningsdirektør ved GeoRessources lab ved Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, journalist baseret i Paris