De bemærkelsesværdige fund af Indiens Moon Lander og Rover

Den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) sendte for nylig sin månelander, Vikram, og rover, Pragyan, for at udforske Månens sydpol. Selvom de er blevet instrueret i at gå i dvaletilstand indtil månegry den 22. september, har de allerede givet nogle fascinerende indsigter, der har efterladt planetforskere fascineret.

Tæthed og temperatur af Månens Ionosfære

Vikram er udstyret med en sonde, der har foretaget de første målinger af tætheden og temperaturen på Månens ionosfære. Ifølge ISRO er ionosfæren nær månepolen relativt sparsom med omkring 5-30 millioner elektroner per kubikmeter. Denne tæthed ser ud til at variere i løbet af månedagen. Denne information er afgørende for fremtidige månekommunikations- og navigationssystemer, da højere elektrontætheder kan forårsage signalforsinkelser. Det sparsomme plasma observeret af Vikram betyder dog, at potentielle forsinkelser ville være minimale, og transmissionen ville ikke være et problem.

Temperaturvariationer i månejord

Det er vigtigt at forstå månejordens temperatur og ledningsevne, når man overvejer fremtidige bosættelser på Månen. Vikrams temperatursonde, udstyret med 10 sensorer, har afsløret interessante fund. Om dagen er temperaturen 8 cm under overfladen omkring 60 ºC lavere end ved overfladen. Dette stejle temperaturfald forventes på grund af månejordens begrænsede ledende egenskaber. Disse målinger adskiller sig fra dem, der blev opnået af NASAs Lunar Reconnaissance Orbiter i 2009, hvilket indikerer, at overfladetemperaturen er væsentligt varmere end tidligere registreret.

Et mistænkt måneskælv

Blandt de forskellige vibrationer registreret af Vikrams seismograf, har en begivenhed fanget videnskabsmænds opmærksomhed. Instrumentet registrerede en lille seismisk hændelse eller nedslaget af en lille meteorit, der forsvandt på omkring 4 sekunder. Sådanne hændelser forventes på Månen på grund af små påvirkninger og lokale tektoniske justeringer. Der er dog behov for yderligere observationer og et globalt seismisk netværk på Månen for fuldt ud at forstå betydningen af ​​disse begivenheder.

Bekræftelse af svovltilstedeværelse

Foreløbige test fra Pragyan har bekræftet tilstedeværelsen af ​​svovl i månens overflade nær sydpolen. Dette er et vigtigt fund, da svovl er et nøgleelement i smeltet sten. Forskere mener, at Månen engang var dækket af et tykt lag af smeltet sten, som til sidst størknede og dannede dens overflade. Ved at måle svovlkoncentrationer kan forskere få indsigt i Månens geologiske historie. Det er dog også muligt, at svovlen stammer fra asteroide-nedslag på Månens overflade. ISRO sigter mod at kombinere deres resultater med data fra de amerikanske Apollo-missioner for yderligere at forstå Månens geokemi.

kilder:

– Indian Space Research Organisation (ISRO)

– Nature (www.nature.com)