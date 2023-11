Babyer udvikler rumlig bevidsthed ved fire måneder gamle, viser undersøgelsen

Ny forskning fra University of Birmingham har afsløret, at babyer helt ned til fire måneder gamle kan forstå samspillet mellem deres kroppe og det omgivende rum. Ved at udføre et taktilt og visuelt eksperiment fandt undersøgelsen ud af, at spædbørns hjerner er i stand til at forbinde syn og berøring, hvilket bidrager til deres rumlige bevidsthed. Denne banebrydende opdagelse giver værdifuld indsigt i den tidlige udvikling af selvbevidsthed hos spædbørn.

Ved at bruge en ny eksperimentel tilgang viste eksperter fra Birmingham BabyLab babyer en bevægende bold på en skærm, der nærmede sig eller bevægede sig væk fra dem. Under denne proces modtog babyerne en blid vibration på deres hænder, når bolden var tættest på dem, mens deres hjerneaktivitet blev overvåget. Forskerne opdagede, at babyer selv kun fire måneder gamle udviste øget somatosensorisk (taktil) hjerneaktivitet, når berøringen blev forudgået af et objekt, der bevægede sig mod dem.

Dr. Giulia Orioli, den ledende forsker i undersøgelsen, forklarede, at disse resultater tyder på, at babyer har en naturlig evne til at opfatte rummet omkring dem og forstå, hvordan deres kroppe interagerer i det rum. Denne tidlige sensoriske integration, kendt som det peripersonlige rum, er et vigtigt aspekt af den menneskelige bevidsthed. Opdagelsen rejser spændende spørgsmål om, i hvilket omfang disse evner er medfødte eller indlærte.

Undersøgelsen undersøgte også ældre spædbørns reaktioner, når de blev uventet berørt, efter at bolden på skærmen bevægede sig væk fra dem. Forskerne observerede, at 8 måneder gamle babyer viste tegn på overraskelse i deres hjerneaktivitet, hvilket indikerer, at de ikke forudså berøringen baseret på den visuelle retning af det bevægelige objekt. Dette tyder på, at når babyer udvikler sig gennem deres første leveår, udvikler deres hjerner en mere sofistikeret bevidsthed om deres krops tilstedeværelse i rummet.

Forskerne planlægger at fortsætte deres undersøgelse ved at inkludere deltagere fra forskellige aldersgrupper, lige fra nyfødte til voksne. Indsigten opnået ved at studere hjerneaktivitet hos voksne kan kaste lys over udviklingen af ​​spædbørns multisensoriske evner. Derudover håber holdet at undersøge, om nyfødte babyer også udviser tegn på at opfatte deres krops position i rummet, hvilket kunne give en dybere forståelse af oprindelsen af ​​menneskelig bevidsthed.

Ved at opklare mysterierne bag spædbørns rumlige bevidsthed bidrager denne forskning ikke kun til vores forståelse af den tidlige menneskelige udvikling, men lægger også grundlaget for yderligere undersøgelser, der udforsker de komplekse kognitive processer, der ligger til grund for vores opfattelse af verden.

Kilde: University of Birmingham (universityofbirmingham.ac.uk)