The Future of Space Exploration: En samtale med NASA's Eric Ianson

I et kommende foredrag med titlen "Planeter og asteroider og måner... oh my!", vil Eric Ianson, vicedirektør for Planetary Science Division ved NASAs hovedkvarter, diskutere NASAs seneste og mest spændende bestræbelser inden for rumudforskning. Dette inkluderer indsamling af prøver fra Mars overflade, en demonstration af planetarisk forsvar ved bevidst at styrte et rumfartøj ned i en asteroide og udforskningen af ​​Jupiters måne Europa og dets isdækkede hav.

De milepæle, som unge mennesker kan forvente at være vidne til i deres liv inden for rumudforskning, er svære at forudsige, da teknologien hurtigt udvikler sig, og interesserne ændrer sig. Der er dog visse tendenser, der kan identificeres. Menneskets tilbagevenden til Månen og den endelige landing af astronauter på Mars er i horisonten. Robotmissioner til forskellige planeter, måner og små kroppe i solsystemet vil fortsætte med fokus på destinationer som Jupiters måne Europa, Saturns måne Titan og Uranus. Der vil også være fremskridt i at identificere beboelige verdener uden for vores solsystem.

NASAs rolle i at opnå de næste store rumgennembrud er afgørende, selv om private virksomheder som SpaceX spiller en stadig vigtigere rolle i rumrejser. Mens private virksomheder har en forretningsmotivation, er NASA finansieret for at opnå specifikke videnskabs-, udforsknings- eller teknologimål. Samarbejde med industrien er almindelige, men der er tilfælde, hvor NASA udvikler specialiserede instrumenter eller rumfartøjer internt, såsom Mars-rovere og Europa Clipper-rumfartøjer.

Den nylige præstation af Indiens rumprogram, der landede på månens sydpol, er prisværdig. NASA værdsætter internationalt samarbejde og anerkender vigtigheden af ​​at dele missionsdata til gavn for videnskabelige opdagelser. De opfordrer deres internationale kolleger til at gøre det samme og fremmer fredelig udforskning af rummet.

Da Eric Ianson blev spurgt om hans yndlingsfilm eller tv-show om rum- eller rumudforskning, nævnte Eric Ianson flere favoritter, herunder "Apollo 13", "The Martian" og "The Empire Strikes Back". Han valgte dog i sidste ende "The Right Stuff" som sit topvalg. Filmen skildrer historien om de originale Mercury Seven-astronauter og fanger fantasien og udfordringerne ved rumrejser i en tid, hvor den gik fra science fiction til virkelighed.

Eric Iansons Wilder Penfield-foredrag er planlagt til den 13. november kl. 4 i The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Definition:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, USA's civile rumagentur, der er ansvarlig for landets rumudforskning og -forskning.

Mars Exploration Program – Et NASA-program fokuseret på udforskningen af ​​Mars, herunder studiet af planetens klima, geologi og potentiale for at understøtte liv.

Radioisotope Power Systems Program - Et NASA-program, der udvikler og vedligeholder brugen af ​​radioisotopkraftsystemer, som leverer elektricitet til dybe rummissioner ved hjælp af varmen, der genereres fra henfaldet af radioaktive isotoper.

Planetarisk forsvar - Studiet og udviklingen af ​​metoder til at beskytte Jorden mod potentielle påvirkningshændelser fra asteroider eller kometer.

Europa – En af Jupiters måner, der menes at have et underjordisk hav af flydende vand under sin iskolde skorpe.

Kommercielle månenyttelasttjenester – Et program, der har til formål at levere videnskabs- og teknologimissioner til Månen gennem partnerskaber med kommercielle virksomheder.

Perseverance Rover - En NASA-mission til Mars, der har til formål at udforske planetens beboelighed, søge efter tegn på gammelt liv og indsamle prøver for potentiel tilbagevenden til Jorden.

James Webb Space Telescope – Et kommende rumteleskop, der skal lanceres i 2021, designet til at være det mest kraftfulde rumteleskop, der nogensinde er bygget.

Artemis Program - Et NASA-program, der sigter mod at lande "den første kvinde og den næste mand" på Månen inden 2024.

