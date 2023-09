Fossiler fra Fujianvenator Prodigiousus giver indsigt i fuglenes udvikling

Forskere i Kina har gjort en spændende opdagelse i Fujian-provinsen: fossilet af en fuglelignende dinosaur fra Jurassic Perioden. Denne opdagelse, som hedder Fujianvenator prodigiosus, kaster lys over fuglenes udvikling og giver værdifuld indsigt i, hvordan moderne fugle opstod.

Spørgsmålet om, hvorvidt Fujianvenator betragtes som en fugl, afhænger af, hvordan vi definerer en fugl. Min Wang, en førende videnskabsmand i undersøgelsen, beskriver dinosauren som "bizar" og siger, at den langt fra ligner nogen moderne fugle. Fujianvenator tilhører dog en gruppe kaldet avialans, som omfatter alle fugle og deres nærmeste dinosaur-slægtninge, som endnu ikke blev betragtet som fugle.

En unik egenskab ved Fujianvenator er dens lange underbensknogle, skinnebenet, som er dobbelt så lang som dens lårknogle, lårbenet. Den har også en lang knoglehale. Dens forben ligner en fugls vinge, men med tre kløer på fingrene, der adskiller den fra moderne fugle. Mens fossilet ikke bevarer fjer, bemærker Wang, at dets nærmeste slægtninge og de fleste fugle-teropoder har fjer, hvilket tyder på, at Fujianvenator også kan have haft fjer.

At bestemme dens livsstil er udfordrende uden et komplet fossil, men forskere foreslår to muligheder. Baseret på sine lange ben kan Fujianvenator have været en hurtig løber eller vadet i et sumpet miljø, der ligner moderne traner eller hejrer. Wang hælder til tanken om, at det var en løber.

Denne opdagelse bidrager også til den komplekse forståelse af fuglenes evolution. Fugle nedstammede fra små, fjerbeklædte, tobenede dinosaurer kendt som theropoder i den sene jura-periode. Den ældste kendte fugl, Archaeopteryx, eksisterede for omkring 150 millioner år siden. Der er dog en betydelig afstand på cirka 20 millioner år mellem Archaeopteryx og de næste fuglefossiler, hvilket understreger behovet for yderligere undersøgelser for at udfylde den evolutionære tidslinje.

Samlet set giver opdagelsen af ​​Fujianvenator prodigiosus værdifuld information om mangfoldigheden af ​​fuglelignende dinosaurer og deres levesteder i juraperioden, hvilket bidrager til vores forståelse af fuglenes udvikling.

