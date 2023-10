Vindenes rolle i smeltende iskapper i Grønland og Antarktis

Forskere ved University of California, Irvine og Utrecht University har fundet ud af, at overfladeisen i Grønland har smeltet med stigende hastighed gennem de seneste årtier, hvorimod tendensen i Antarktis har bevæget sig i den modsatte retning. For en undersøgelse offentliggjort i American Geophysical Union-tidsskriftet Geophysical Research Letters fokuserede forskerne på rollen som Foehn og katabatiske vinde, vindstød nedadgående, der bringer varm, tør luft i kontakt med gletsjere. De opdagede, at smeltningen af ​​den grønlandske indlandsis relateret til disse vinde er steget med mere end 10% i de sidste 20 år, mens vindens påvirkning af den antarktiske iskappe er faldet med 32%.

Forskningen viste, at de nedadgående vinde er ansvarlige for en betydelig mængde af issmeltning på overfladen i begge regioner. Afsmeltning af overfladeis forårsager afstrømning og hydrofraktur på ishylden, hvilket øger ferskvandsstrømmen til havene og bidrager til stigende havniveauer. Imidlertid har den globale opvarmnings adfærd på den nordlige og sydlige halvkugle ført til kontrasterende resultater i Grønland og Antarktis.

I Grønland forværres vinddrevet overfladeafsmeltning af øens opvarmning, hvor sollyset alene er tilstrækkeligt til at smelte isen. Kombinationen af ​​10% vækst i vinddrevet afsmeltning og varmere overfladelufttemperaturer har resulteret i en stigning på 34% i den samlede overfladeissmeltning. Forfatterne tilskriver dette resultat til dels påvirkningen af ​​global opvarmning på den nordatlantiske oscillation, som har bragt varm luft til Grønland og andre arktiske områder.

Omvendt er den samlede antarktiske overfladesmeltning faldet med cirka 15 % siden 2000. Reduktionen skyldes dog i høj grad et fald på 32 % i nedadgående vindgenereret afsmeltning på den antarktiske halvø, hvor to sårbare ishylder allerede er kollapset. Den fortsatte genopretning af det antarktiske stratosfæriske ozonhul, opdaget i 1980'erne, hjælper midlertidigt med at isolere overfladen fra yderligere smeltning.

Forskerne understreger vigtigheden af ​​at overvåge og modellere isafsmeltning i både Grønland og Antarktis, samt at undersøge forholdet mellem vind og is i sammenhæng med klimaændringer. De håber, at denne forskning vil bidrage til at styrke de jordsystemmodeller, der bruges i klimavidenskab.

Denne undersøgelse blev udført af forskere fra University of California, Irvine og Utrecht University med økonomisk støtte fra det amerikanske energiministerium, National Science Foundation og den hollandske organisation for videnskabelig forskning.

Kilder: University of California, Irvine og Utrecht University