Flight Systems Implementation Branch ved NASA Ames Research Center

Flight Systems Implementation Branch af Space Biosciences Division ved NASA Ames Research Center er ansvarlig for udvikling og integration af biovidenskabelige nyttelaster til rumflyvningsprojekter. Denne filial bruger en tværfaglig teamtilgang, der kombinerer videnskab, teknik og operationer for at sikre missionens succes og opfylde kundernes krav.

Filialen er involveret i forskellige aspekter af nyttelastudvikling og integration. De har evnen til at designe og fremstille ny hardware samt modificere eksisterende kommercielt tilgængeligt off-the-shelf (COTS) udstyr. De har erfaring med at integrere nyttelast til både bemandede og ubemandede rumflyvninger.

Et af afdelingens nøgleansvar er test og analyse af rumflyvningsverifikation. De har en dyb forståelse af hardwarekravene til rumflyvning og er i stand til at udføre test på stedet for at verificere, at hardwaren opfylder disse krav. De udarbejder også skriftlige analyser og rapporter baseret på deres resultater. Derudover er de involveret i udvælgelse og certificering af COTS-udstyr til brug i rummet.

Filialen varetager også nyttelaststyring og drift. De leverer projekttilsyn med hardwareudvikling, videnskab og driftsstyring. De er ansvarlige for planlægning og risikostyring, samt koordinering og drift af internationale eksperimenter.

Nyttelastsupport er et andet ekspertiseområde for branchen. De leverer logistikstøtte før og efter lancering samt koordinering og procesudvikling for nyttelastoperationer. De er også involveret i indsamling og arkivering af data og bioprøver.

Filialen har adgang til jordaccelerationsfaciliteter, herunder human-vurderede og ikke-human-vurderede centrifuger. Disse faciliteter bruges til forskellige forsknings- og testaktiviteter, der involverer mennesker, ikke-menneskelige forsøgspersoner og hardware. Filialen er i stand til at tilpasse protokoller til specifikke eksperimentelle forsøg og kan designe og fremstille unik hardware internt.

Samlet set spiller Flight Systems Implementation Branch en afgørende rolle i udviklingen og integrationen af ​​biovidenskabelige nyttelaster til rumflyvningsprojekter. Deres tværfaglige tilgang og ekspertise inden for forskellige aspekter af nyttelastudvikling gør dem til et værdifuldt aktiv for NASAs rumudforskningsindsats.

