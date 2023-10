Dr. Paul A. Vanden Bout tildelte 2023 Karl G. Jansky Lektoratet

Dr. Paul A. Vanden Bout, seniorforsker, emeritus ved National Radio Astronomy Observatory (NRAO), er blevet hædret med 2023 Karl G. Jansky Lectureship. Denne prestigefyldte pris, etableret af Associated Universities, Inc. (AUI), anerkender personer, der har ydet enestående bidrag til radioastronomiområdet.

Dr. Vanden Bouts karriere inden for radioastronomi begyndte efter at have modtaget sin ph.d. fra University of California, Berkeley. Han spillede en afgørende rolle i udviklingen af ​​millimeter-bølgelængde-astronomi ved McDonald Observatory. Fra 1985 til 2002 fungerede han som direktør for NRAO og overvågede adskillige bemærkelsesværdige projekter, herunder færdiggørelsen af ​​Very Long Baseline Array, Green Bank Telescope, Expanded Very Large Array (nu Jansky Very Large Array) og initieringen af ​​Atacama. Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

ALMA er et banebrydende astronomisk projekt bestående af 66 radioteleskoper placeret i den chilenske ørken. Dr. Vanden Bout fungerede som midlertidig direktør for ALMA fra 2002-2003. Han havde også rollen som midlertidig leder af det nordamerikanske ALMA Science Center fra 2004-2005. På trods af finansieringsudfordringer og usikre situationer spillede Dr. Vanden Bout en central rolle i at sikre ALMA-projektets succes.

Ud over sine lederroller har Dr. Vanden Bout forfattet næsten 100 forskningsartikler og været medforfatter til bogen "The ALMA Telescope: The Story of a Science Mega-Project", udgivet af Cambridge University Press i 2023.

Dr. Vanden Bout vil holde sit Jansky-foredrag med titlen "Millimeter Astronomy at NRAO - Some Personal Remembrances", forskellige steder. Foredraget bliver holdt i Charlottesville, VA den 8. november, på Green Bank Observatory i Green Bank, WV den 9. november og i Socorro, NM den 17. november.

Siden starten i 1966 har Jansky Lectureship anerkendt adskillige eminente skikkelser inden for radioastronomi. Tidligere modtagere omfatter Nobelpristagere som Dr. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor og Reinhard Genzel. Bemærkelsesværdige modtagere omfatter også Jocelyn Bell-Burnell, opdageren af ​​den første pulsar, og Vera Rubin, opdageren af ​​mørkt stof i galakser.

National Radio Astronomy Observatory og Green Bank Observatory er begge faciliteter i National Science Foundation, der drives af Associated Universities, Inc.

