NASAs OSIRIS-REx-mission finder bevis på vand og kulstof på asteroide Bennu

NASA's University of Arizona-ledede OSIRIS-REx-mission har afsløret de første fund fra den 4.5 milliarder år gamle asteroide Bennu-prøve, der er indsamlet i rummet og bragt tilbage til Jorden. Analysen viser tilstedeværelsen af ​​vand og højt kulstofindhold, hvilket potentielt indikerer byggestenene i livet på Jorden.

Under en foreløbig vurdering opdagede forskere betydelige mængder kulstofrigt materiale og vandholdige lermineraler i prøven. Disse fund giver indsigt i vores solsystems oprindelse og muligheden for livets begyndelse. Yderligere analyse er nødvendig for fuldt ud at forstå arten af ​​de fundne kulstofforbindelser.

Opdagelsen af ​​vand og kulstof på Bennu er en lovende udvikling for fremtidige studier af asteroideprøven. Forskere vil bruge årtier på at studere hemmelighederne i klipperne og støvet og give værdifuld information om dannelsen af ​​vores solsystem og den potentielle såning af liv på Jorden. Desuden vil forskningen informere om strategier til at mindske risikoen for asteroidekollisioner med vores planet.

NASA-administrator Bill Nelson fremhæver betydningen af ​​OSIRIS-REx-prøven og siger, at det er den største kulstofrige asteroideprøve, der nogensinde er leveret til Jorden. Missionen bidrager til vores forståelse af asteroider, der kan udgøre en trussel mod vores planet, og giver et indblik i universets mysterier.

OSIRIS-REx-holdet indsamlede 60 gram asteroidemateriale, som nu omhyggeligt analyseres af videnskabsmænd. Tidlige analyser ved hjælp af scanningselektronmikroskopi, infrarøde målinger, røntgendiffraktion og kemisk elementanalyse har bekræftet den rigelige tilstedeværelse af kulstof og vand i prøven.

Missionens videnskabsteam vil fortsætte med at karakterisere og analysere prøverne i løbet af de næste to år for at opfylde missionens videnskabelige mål. Mindst 70% af prøven vil blive bevaret til yderligere forskning af videnskabsmænd over hele verden. Projektet involverer et samarbejde mellem over 200 videnskabsmænd fra forskellige institutioner rundt om i verden.

OSIRIS-REx-missionen giver ikke kun værdifuld videnskabelig indsigt, men fremmer også samarbejde og udforskning mellem nationer. Asteroideprøven vil blive udlånt til institutioner som Smithsonian Institution, Space Center Houston og UArizonas Alfie Norville Gem & Mineral Museum.

Kilder: NASA