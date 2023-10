Rumfærge Endeavour-komponenter ankommer til California Science Center

By

California Science Center forbereder sig på endnu en historisk ankomst, da to store Solid Rocket Motors (SRM'er) er på vej til museet. Disse SRM'er var en del af fremdriftssystemet, der var ansvarligt for at opsende rumfærgen Endeavour i rummet. Efter udbrændthed ville SRB'erne blive kastet ud af fartøjet og gendannet til genbrug.

SRM'erne, som har været oplagret i Mojave Air and Space Port, vil fuldende fremvisningen af ​​Endeavour i California Science Center. Museets ambitiøse planer inkluderer at fremvise rumfærgen oprejst, 20 etager høj, komplet med SRM'erne og en massiv orange ekstern brændstoftank. Når den er færdig, vil den være den eneste autentiske "klar-til-lancering" rumfærge-stabel i verden.

Transporten af ​​SRM'erne vil involvere en rejse langs 110 Freeway og overfladegader med en forventet ankomst til California Science Centers ceremonielle "mållinje" på 39th Street. Publikum inviteres til at se deres ankomst og deltage i fejringen.

SRM'erne vil blive monteret sammen med Endeavour og den eksterne tank, hvilket skaber en lodret skærm inde i det snart-byggede Samuel Oschin Air and Space Center. Dette nye center vil udvide California Science Centers fodaftryk og give dobbelt så meget udstillingsplads, herunder 100 autentiske artefakter og 100 nye interaktive udstillinger.

Projektet er primært blevet finansieret gennem fundraising-indsats, med en samlet omkostning på mindst $400 millioner. Mens størstedelen af ​​midlerne er erhvervet, er der stadig brug for 50 millioner dollars for at nå indsamlingsmålet.

De, der er interesserede i at overvære denne historiske ankomst, opfordres til at ankomme tidligt til Exposition Park. Parkering vil være tilgængelig ved California Science Centers Blue-parkeringsstruktur, men offentlig transport anbefales, hvor Los Angeles Metro E Line stopper ved Expo Park/USC-stationen. Museet åbner også tidligt på ankomstdagen for fortsat fejring.

