Aeolus: Fra vindprofilerende satellit til rumaffald

Aeolus, ESA's vindprofilerende satellit, var i kredsløb om Jorden i næsten fem år, før den gik ind i sin sidste fase som rumaffald. Satellitten havde fuldført sin mission og blev bragt tilbage til Jorden i en kontrolleret genindtrængningsproces, der reducerede risikoen for affald og potentielle kollisioner med andre satellitter.

Internationale regler om afbødning af rumaffald kræver, at satellitter bringes tilbage til Jorden inden for 25 år, når deres mission er afsluttet. Aeolus' tilbagevenden blev fremskyndet ved at udnytte Jordens atmosfære, hvilket hjalp med at bringe den tilbage hurtigere.

Under den assisterede genindtræden af ​​Aeolus blev risikoen for faldende affald reduceret med en faktor 150, og den tid, den tilbragte ukontrolleret i kredsløb, blev forkortet med et par uger. Disse foranstaltninger blev truffet for at begrænse risikoen for kollision med andre satellitter i rummet.

Aeolus blev affald den 28. juli 2023, efter at den sidste kommando blev udført, hvilket gjorde satellitten ikke længere kontrollerbar. Flight Control Team passiverede satellitten og afleverede den til ESA's Space Debris Office for at spore dens endelige nedstigning.

Ved at bruge Tracking and Imaging Radar (TIRA) ved Fraunhofer FHR i Tyskland blev Aeolus sporet, da den kom ind i jordens atmosfære igen. Det kom igen ind over Antarktis og gik i sidste ende i opløsning, langt væk fra befolkede områder.

Missionsholdene var i stand til at observere Aeolus i dens sidste øjeblikke og oplevede, at den blev en ildkugle i atmosfæren før dens endelige opløsning. Dette bemærkelsesværdige eksempel på bæredygtig rumflyvning og ansvarlige operationer viser forpligtelsen til at sikre sikker bortskaffelse af satellitter og mindske risikoen for rumaffald.

Samlet set lever Aeolus' arv videre og baner vejen for fremtidige vindprofileringsmissioner og ansvarlig udforskning af rummet.

