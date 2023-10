Udforskning af virkningen af ​​intense røntgenimpulser på materialestrukturer

I over et århundrede har fysikere stolet på røntgenspredning for at undersøge de indviklede strukturer af forskellige materialer. I nyere tid er X-ray free-electron lasers (XFELs) blevet et populært valg på grund af deres evne til at udsende intense femtosekundpulser. Spørgsmålet opstår imidlertid: hvordan påvirker disse kraftige impulser selve de strukturer, de har til formål at studere?

En gruppe internationale forskere søgte at kaste lys over dette emne ved at udføre et eksperiment med en femtosekund XFEL fokuseret på en siliciumnanokrystalprøve. Deres resultater, offentliggjort i Physical Review Letters, afslørede et signifikant fald i røntgendiffraktionsintensitet, når stråleintensiteten oversteg en specifik tærskel. Gennem simuleringer var de i stand til at afdække de første få femtosekunder af lys-stof-interaktionen, som fik atomerne i materialet til at blive forvrænget.

Tidligere har undersøgelser af materiale-puls-interaktioner inden for dette intensitetsområde primært fokuseret på materialer i gasfasen. For at løse dette hul udførte forskerne deres eksperiment på SACLA-anlægget i Japan, bestrålede 10 μm tykke siliciumprøver med to forskellige stråleintensiteter: 2.1 × 1016 W/cm2 og 4.6 × 1019 W/cm2. Spændende observerede de, at diffraktionsbillederne produceret ved højere stråleintensiteter var op til 50 % svagere end forventet.

Forfatter Beata Ziaja-Motyka fra Institut for Kernefysik ved Det Polske Videnskabsakademi understregede, at selvom det er intuitivt at antage, at højere fotontal ville resultere i klarere diffraktionsbilleder, eksisterer der en tærskel - cirka titallioner af trillioner watt pr. kvadratcentimeter – ud over hvilket diffraktionssignalet svækkes.

For at opklare dette paradoks vendte forskerholdet sig til simuleringer og opdagede, at højenergifotoner (11.5-keV) fra de intense impulser ikke kun udstødte valenselektroner, men også elektroner fra dybere skaller tættere på atomkernen. Disse dybe skalhuller påvirker i det væsentlige de "atomare spredningsfaktorer", der spiller en rolle ved bestemmelse af diffraktionsresultater. Især sker al denne ionisering inden for de første 6 femtosekunder af lys-stof-interaktionen.

Fremover håber holdet, at deres arbejde vil bane vejen for nye anvendelser af højintensiv XFEL-stråling, såsom udvikling af innovative optiske enheder til pulsforkortelse i røntgenregimet. Ydermere kunne forståelsen af, hvordan forskellige atomer reagerer på ultrahurtige røntgenimpulser, forbedre nøjagtigheden af ​​at rekonstruere 3D-atomstrukturer fra optagede diffraktionsbilleder.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er røntgendiffraktion?

Røntgendiffraktion er spredning af røntgenstråler af et materiales atomare eller molekylære struktur, som gør det muligt for forskere at bestemme arrangementet af atomer eller molekyler i en krystal eller et andet krystallinsk stof.

Hvad er en X-ray free-electron laser (XFEL)?

En X-ray free-electron laser (XFEL) er en type laser, der genererer meget intense og sammenhængende røntgenimpulser. XFEL'er er kraftfulde værktøjer, der bruges i videnskabelig forskning til at undersøge strukturen og dynamikken af ​​forskellige materialer.

Hvordan påvirker intense røntgenimpulser materielle strukturer?

Intense røntgenimpulser kan fremkalde væsentlige ændringer i materialers struktur. I tilfælde af denne undersøgelse, da stråleintensiteten oversteg en vis tærskel, faldt røntgendiffraktionsintensiteten, hvilket indikerer, at atomerne i materialet blev forvrænget. Disse resultater bidrager til vores forståelse af, hvordan materialer interagerer med intense røntgenimpulser og kan potentielt føre til nye anvendelser inden for områder som pulsforkortning og 3D-atomstrukturrekonstruktion.