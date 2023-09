Astrofysikere opdager det hurtige forbrug af supermassive sorte huller

En banebrydende undersøgelse ledet af Northwestern University har udfordret tidligere overbevisninger om supermassive sorte hullers fødevaner. I modsætning til forestillingen om, at disse sorte huller forbruger stof langsomt, viser nye high-definition 3D-simuleringer, at de faktisk har en meget hurtigere forbrugshastighed.

Undersøgelsen afslører, at spindende sorte huller forvrænger rumtiden omkring dem, hvilket forårsager, at gashvirvelen kendt som accretion disken bliver revet fra hinanden. Denne proces skaber indre og ydre underdiske, hvor de sorte huller først forbruger den indre underdisk. Affald fra den ydre underskive fosser derefter indad og udfylder tomrummet efter den forbrugte indre ring, og starter endnu en forbrugscyklus. Denne nye forskning indikerer, at spise- og genopfyldningsprocessen sker overraskende hurtigt og tager kun et par måneder.

De hurtige forbrugscyklusser af supermassive sorte huller kan forklare den uberegnelige adfærd af visse objekter på nattehimlen, såsom kvasarer. Kvasarer er kendt for pludselig at blusse op og derefter forsvinde uden forklaring. Undersøgelsen tyder på, at den drastiske variation i lysstyrke observeret i disse objekter kan være et resultat af ødelæggelsen og genopfyldningen af ​​de indre områder af accretion disken.

Tidligere teorier om accretion disks har kæmpet for at forklare deres intermitterende lysstyrke og pludselige dæmpning. Antagelsen om, at gas og partikler kredser om sorte huller i samme plan og retning som det sorte huls spin har forsimplet deres adfærd. De nye simuleringer viser dog, at området omkring sorte huller er meget kaotisk og tumultarisk.

Simuleringerne tog højde for gasdynamik, magnetisme og generel relativitet og fremhævede virkningerne af frame-dragging. Spinnende sorte huller trækker rummet omkring dem, hvilket får gas fra forskellige dele af disken til at kollidere og blive drevet tættere på det sorte hul. Denne kollision skaber lyse stød, der skubber materiale mod det sorte hul.

Efterhånden som vridningen af ​​accretion-skiven bliver mere udtalt, begynder det inderste område at adskilles fra resten af ​​disken og slingre uafhængigt. Dette fører til rivning og spaltning af de indre og ydre underdiske, hvilket starter fødevanvid. Materiale fra den ydre skive fosser ned på den indre skive og driver den tættere på det sorte hul til forbrug. Tyngdekraften i det sorte hul tiltrækker derefter gas fra den ydre sektion for at genopbygge det tidligere tømte indre område.

Denne nye forståelse af den hurtige forbrugshastighed af supermassive sorte huller kan give indsigt i det mystiske fænomen med kvasarer med skiftende udseende. Disse kvasarer skifter mellem lyse og mørke tilstande på relativt kort tid. Klassiske teorier kæmper for at forklare den hurtige forsvinden og genopfyldning af lysstyrke observeret i disse objekter.

Undersøgelsen udført af Northwestern University kaster lys over den komplekse dynamik af supermassive sorte huller og deres tilvækstskiver, udfordrer tidligere antagelser og giver en dybere forståelse af universets mest ekstreme objekter.

kilder:

– Northwestern University Study