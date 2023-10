FDA's kontroversielle godkendelse af antipsykotiske lægemidler vækker bekymring

En nylig beslutning fra US Food and Drug Administration (FDA) om at fremskynde godkendelsen af ​​det antipsykotiske lægemiddel brexpiprazol (Rexulti) til ældre demenspatienter har udløst kontrovers. På trods af minimale kliniske fordele og en øget risiko for død i forbindelse med lægemidlet, er der blevet rejst bekymringer om FDA's godkendelsesstandarder og indflydelsen af ​​kommercielle interesser på patientgrupper.

En undersøgelse af skade-fordel-balancen i Rexulti rejser alvorlige spørgsmål. Lægemidlet viste ikke en signifikant terapeutisk effekt under testning og viste sig at være forbundet med en øget dødelighedsrisiko. Rexulti er dog blevet det første antipsykotikum godkendt af FDA til behandling af agitation hos ældre patienter med demens.

En af de største bekymringer omkring denne beslutning er den økonomiske fordel, den kan medføre for lægemiddelvirksomheder. Med en pris på omkring 1,400 USD om måneden forventer Rexultis producenter, Otsuka og Lundbeck, yderligere 1 milliard USD i årligt salg. Den undersøgende journalist Robert Whitaker hævder, at der er alvorlige spørgsmål om skade-fordel-balancen af ​​dette lægemiddel i et nyligt papir offentliggjort i The BMJ.

Godkendelsen af ​​Rexulti kan også vende mange års indsats fra de amerikanske centre for Medicare og Medicaid Services (CMS) for at reducere off-label brugen af ​​antipsykotika i plejehjem. Lægemidlet bærer en "kasseadvarsel", FDA's mest alvorlige form for advarsel om den øgede risiko for død. De tre forhåndsgodkendelsesforsøg viste, at dødsraten var fire gange højere hos dem, der fik brexpiprazol, sammenlignet med dem, der fik placebo.

Sundhedsforsker Nina Zeldes udtrykte sine bekymringer over godkendelsen og udtalte, at "de små fordele ikke opvejer alvorlige sikkerhedsproblemer." Professor Lon Schneider ved University of Southern California bemærkede også, at resultaterne af brexpiprazol-forsøg lignede tidligere forsøg med antipsykotika hos Alzheimers-patienter.

Der er bekymring for, at FDA's nuværende godkendelsesstandarder kan være lavere, end de var for 20 år siden. Patientfortalergrupper, såsom Alliance for Aging Research og Leaders Engage on Alzheimers Research (LEAD), har støttet godkendelsen af ​​brexpiprazol. Det er dog værd at bemærke, at nogle af disse grupper modtager midler fra medicinalvirksomheder, herunder dem, der er involveret i produktionen af ​​Rexulti.

FDA's beslutning har rejst spørgsmål om indflydelsen af ​​kommercielle interesser på lægemiddelgodkendelser og behovet for en mere robust evalueringsproces. CMS's igangværende bestræbelser på at reducere unødvendig antipsykotisk ordinering på plejehjem kan være i modstrid med den markedsføringsindsats, der sandsynligvis vil følge godkendelsen af ​​brexpiprazol.

Kilder: BMJ