FCC kræver, at satellitkonstellationer koordinerer med astronomer for at minimere interferens

Federal Communications Commission (FCC) har opdateret licenserne for Iceye og Planet, to operatører af satellitkonstellationer, for at kræve, at de samarbejder med astronomer for at afbøde den indvirkning, deres satellitter kan have på jordbaseret astronomi. Iceye tilføjede otte satellitter til sin konstellation, mens Planet tilføjede syv af sine kommende Pelican højopløsningsbilledsatellitter. Begge virksomheder er nu forpligtet til at koordinere med National Science Foundation (NSF) for at nå frem til en gensidigt acceptabel aftale om at minimere virkningerne af deres satellitter på optisk jordbaseret astronomi.

Denne nylige aftale følger FCC's krav til SpaceX, som frivilligt havde udarbejdet en koordineringsaftale med NSF for at imødegå bekymringer om virkningen af ​​dets Starlink-konstellation på astronomi. Mens individuelle konstellationer som Iceye og Planets ikke udgør store risici, er astronomer bekymrede for, at den samlede effekt af flere store konstellationer kan forstyrre astronomiske observationer.

Astronomer har aktivt samarbejdet med SpaceX og andre virksomheder for at reducere lysstyrken af ​​satellitter, inklusive Starlink, for at minimere deres indvirkning på astronomi. Målet er at sikre, at satellitkonstellationer ikke er lysere end størrelsesorden 7. NSF arbejder også på koordineringsaftaler med OneWeb og Amazon for deres konstellationer. OneWeb-aftalen er færdig, mens diskussioner med Amazons Kuiper-konstellation er i slutfasen.

Astronomer har rost FCC for at tage fat på deres bekymringer og værdsætter de bestræbelser, som satellitselskaber har gjort for at afbøde interferens. Dette samarbejde mellem satellitkonstellationer og astronomisamfundet vil fortsætte for fremtidige systemer, herunder andengenerationskonstellationer planlagt af virksomheder som OneWeb.

