NASA's Psyche Mission lancerer succesfuldt og fremhæver konkurrencen blandt lanceringsudbydere

NASA's længe ventede Psyche-mission blev med succes løftet fra Launch Pad 39A ved Kennedy Space Center i Florida, hvilket mindskede tidligere bekymringer over forsinkelser. Missionen, som har til formål at udforske den metalrige asteroide Psyche for at få indsigt i dannelsen af ​​klippeplaneter, blev opsendt oven på en SpaceX Falcon Heavy raket.

Ud over at studere asteroiden bærer rumfartøjet også Deep Space Optical Communications-teknologidemonstrationen, som har til formål at forbedre kommunikationsbåndbredden ved hjælp af optisk kommunikation i stedet for traditionel radiofrekvenskommunikation.

Den 279 km brede Psyche-asteroide er unik, da den vil være den første metal-klasse-asteroide, der nogensinde er blevet udforsket. Rumfartøjet vil gennemgå en idriftsættelsesfase og modtage en tyngdekraftsassistance fra Mars i 2026, inden det endelig når asteroiden i 2029. I de kommende uger vil de videnskabelige instrumenter blive tjekket, og ingeniører vil teste demonstrationen af ​​optisk kommunikationsteknologi.

Et bemærkelsesværdigt aspekt af Psyche-missionen er brugen af ​​SpaceX's Falcon Heavy, der markerer en væsentlig milepæl for NASA. Det er første gang, løfteraketten er blevet betroet NASAs "mest komplekse og højest prioriterede missioner." Denne beslutning blev truffet efter en to og et halvt års indsats for at finde alternativer til det dyre Space Launch System (SLS).

Afhængigheden af ​​SpaceX fremhæver de begrænsede muligheder for opsendelsesudbydere i den vestlige verden. Etablerede udbydere som United Launch Alliance (ULA) står over for udfordringer med at bringe nye raketter online på grund af forskellige faktorer, herunder geopolitiske konflikter og forsyningskædeforstyrrelser. Mens ULA håber at sikre alternative motorer fra Blue Origin, står dens Vulcan-raket over for betydelige forsinkelser. De europæiske lanceringsudbydere oplever også tilbageslag med grundstødningen af ​​Vega-C og tidsplanen for Ariane 6.

Efterhånden som mulighederne for opsendelsestjenester mindskes, bliver NASAs valgmuligheder for sine sonder og small-sats også indsnævret. De seneste hændelser, såsom Rocket Labs opsendelsesfejl i september, understreger yderligere behovet for alternative opsendelsesudbydere for at sikre, at SpaceX ikke bliver den eneste mulighed på markedet.

