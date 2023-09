Ekstrem varme kan føre til pattedyrs udryddelse om 250 millioner år, viser undersøgelser

En nylig undersøgelse tyder på, at ekstrem varme forårsaget af sammensmeltningen af ​​Jordens kontinenter til ét superkontinent kan føre til udryddelse af alle pattedyr, inklusive mennesker, om 250 millioner år. Undersøgelsen brugte supercomputer-klimamodeller til at forudsige de fremtidige virkninger af tektoniske bevægelser og øgede kuldioxid (CO2)-emissioner på planeten.

Efterhånden som kontinenterne smelter sammen, frigiver vulkanudbrud store mængder CO2 til atmosfæren, hvilket får planeten til at opvarme betydeligt. Denne temperaturstigning ville skabe et ubeboeligt miljø for pattedyr, da de er bedre tilpasset kolde klimaer og kæmper for at klare ekstrem varme. Det fremtidige superkontinent ville stort set være ugæstfrit, med kun 8% til 16% af sit landareal egnet til beboelse.

Dr. Alexander Farnsworth, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen fra University of Bristol, forklarede, at de kombinerede virkninger af kontinentalitet, en varmere sol og øgede CO2-niveauer ville resultere i temperaturer mellem 40C til 50C, hvilket gør det umuligt for pattedyr at finde føde og vandkilder. Mennesker, ligesom andre arter, ville være ude af stand til at afkøle deres kroppe gennem sved, hvilket i sidste ende fører til deres død.

Undersøgelsen forudsiger, at CO2-niveauerne kan stige fra de nuværende 400 dele per million (ppm) til over 600 ppm, når superkontinentet, kaldet Pangea Ultima, dannes. Forskerne understreger vigtigheden af ​​at reducere udledningen af ​​drivhusgasser for at forhindre, at disse fremtidige scenarier opstår hurtigere.

Studiets medforfatter, Dr. Eunice Lo, understregede, at det haster med at tage fat på den nuværende klimakrise, da ekstrem varme allerede påvirker menneskers sundhed. Det er afgørende at arbejde hen imod at opnå netto-nul-emissioner så hurtigt som muligt for at afbøde de skadelige konsekvenser af stigende temperaturer.

Derudover foreslår forskerne, at når man overvejer andre planeters beboelighed, bør man tage højde for fordelingen af ​​kontinenter. En planet inden for den beboelige zone af et solsystem kan stadig være ubeboelig, hvis kontinenterne er koncentreret i ét superkontinent.

Denne undersøgelse fremhæver de potentielle alvorlige konsekvenser af klimaændringer og forstærker behovet for øjeblikkelig handling for at afbøde virkningerne. Mens den forventede tidsramme ligger millioner af år ud i fremtiden, bør den aktuelle virkning af stigende temperaturer ikke ignoreres.

kilder:

– Undersøgelse ledet af Dr. Alexander Farnsworth og Dr. Eunice Lo fra University of Bristol, offentliggjort i Nature Geoscience