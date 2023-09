"Et måltid om dagen" diæt: fordele, risici og overvejelser

Berømtheder har været kendt for at støtte forskellige kosttrends, og en af ​​de seneste modetrends, der vinder popularitet, er "et måltid om dagen", også kendt som OMAD. Fremtrædende personer som Bruce Springsteen og Chris Martin fra Coldplay har hævdet, at OMAD hjælper dem med at styre deres vægt og holde sig i form.

OMAD er en ekstrem udgave af fastende diæter, såsom intermitterende faste og tidsbegrænset spisning. Den vigtigste skelnen er, at i stedet for at faste på bestemte dage eller begrænse spisning til et bestemt tidsvindue, indtager OMAD-tilhængere alle deres daglige kalorier i et enkelt stort måltid.

På grund af den begrænsede forskning i selve OMAD er de fleste af påstandene om dets effektivitet baseret på anekdotiske beviser eller antagelser fra undersøgelser af andre former for faste. Selvom nogle beviser tyder på, at visse former for intermitterende faste og tidsbegrænset spisning kan hjælpe med vægtkontrol og forbedre metaboliske sundhedsmarkører, er forskningen stadig ved at dukke op.

En undersøgelse på mennesker har vist, at indtagelse af et måltid om dagen førte til større reduktioner i kropsvægt og fedtmasse. Det resulterede dog også i reduceret mager masse og knogletæthed, hvilket potentielt kan føre til nedsat muskelfunktion og øget risiko for knoglebrud, hvis det følges i en længere periode. Dyreforsøg har givet modstridende resultater, hvor nogle indikerer vægtøgning ved at indtage et stort måltid.

Mere omfattende undersøgelser, der involverer større deltagergrupper og forskellige befolkninger, er nødvendige for bedre at forstå virkningerne af OMAD. Forskere skal også undersøge den langsigtede virkning af OMAD og overveje forskellige måltidstider og ernæringsmæssige sammensætninger.

Selvom tilgangen med ét måltid om dagen kan virke tiltalende til vægtkontrol, kan det være udfordrende at opfylde alle ernæringsmæssige krav, inklusive energi, protein, fibre og essentielle vitaminer og mineraler, med kun ét måltid. Utilstrækkelig næringsindtag kan føre til muskeltab, forstoppelse og dårlig tarmsundhed. Der skal lægges særlig vægt på at indtage tilstrækkeligt med protein, grøntsager, nødder, frø, frugt, fuldkorn og mejeriprodukter eller passende alternativer til at opfylde ernæringsbehov.

Det er afgørende at bemærke, at OMAD ikke anbefales til børn, personer, der er gravide, planlægger at blive gravide, ammer eller har risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse. Desuden bør diætens bæredygtighed og potentielle skader i det lange løb for den generelle befolkning overvejes, især da berømtheder, der støtter disse diæter, har adgang til ernæringseksperter, diæter af høj kvalitet og kosttilskud.

Som konklusion, mens OMAD-diæten har vundet opmærksomhed, er der mangel på videnskabelig dokumentation for dens sikkerhed og effektivitet. Det anbefales at konsultere en sundhedspersonale eller en registreret diætist, før du går i gang med en ekstrem diæt.

kilder:

– Amanda Avery, lektor i ernæring, University of Nottingham (The Conversation)