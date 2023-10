Udforskning af innovationsformidlernes rolle i at forme fremtiden for AI-aktiveret ingeniørbiologi

Forskere fra Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) ved AMBS har for nylig gennemført en undersøgelse med titlen "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology", som undersøger den vigtige rolle. af innovationsformidlere til at påvirke innovative økosystemer.

Undersøgelsen fokuserer på det nye område af AI-aktiveret ingeniørbiologi (AI-EB) og dets implikationer i den digitale tidsalder. Denne sammensmeltning af teknologier rejser ikke kun videnskabelige spørgsmål, men også etiske, sociale og økonomiske bekymringer. For at løse disse komplekse problemer engagerede forskerne sig med forskellige interessenter, der var dybt involveret i AI-EB-innovationsområdet.

Kernen i denne undersøgelse er undersøgelsen af, hvordan innovationsformidlere, nøgleaktører i innovationsøkosystemet, overvejer samfundsmæssige og miljømæssige mål sammen med økonomiske mål. Mens retningslinjer for ansvarlig innovation tilskynder til denne balance, afslører resultaterne, at innovationsformidlere inden for ingeniørbiologi har en tendens til at prioritere traditionelle opskalerings- og kommercialiseringsmetoder.

Forskningen forventes at have en væsentlig betydning for udviklingen af ​​innovationsformidlere og ledelsen af ​​forskning inden for AI-EB-domænet. Forfatterne hævder, at en holistisk tilgang, der tager hensyn til både de samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af AI-EB, ud over kommercialisering, er afgørende for fuldt ud at udnytte potentialet i denne nye teknologi.

Denne undersøgelse kaster lys over betydningen af ​​innovationsformidlere i at forme fremtiden for AI-aktiveret ingeniørbiologi. Det fremhæver behovet for en samvittighedsfuld tilgang, der balancerer økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn for at maksimere fordelene ved denne transformative teknologi.

Kilde: Claire Holland et al., Innovationsformidlere ved konvergens mellem digitale teknologier, bæredygtighed og styring: Et casestudie af AI-aktiveret ingeniørbiologi, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (University of Manchester)