Ny video afslører massiv Martian Canyon

Den Europæiske Rumorganisations Mars Express-mission har frigivet nye optagelser, der viser et massivt dalsystem på Mars kendt som Noctis Labyrinthus. Dette dalsystem strækker sig over en længde på cirka 745 miles og er beliggende mellem den velkendte Valles Marineris og et stort vulkansystem i Tharsis-regionen.

Videoen giver et fantastisk luftbillede af Noctis Labyrinthus, der fanger den imponerende skala og de indviklede detaljer i dette Mars-landskab. Ifølge European Space Agency (ESA) repræsenterer de højeste plateauer observeret i videoen det oprindelige overfladeniveau, før dele af overfladen eroderet væk. Dalens skråninger og gulve er dækket af gigantiske jordskred, mens klitmarker skabt af marsvinde kan ses på andre skråninger.

Mars Express, der er udstyret med et stereokamera i høj opløsning, har været i drift på Mars siden 2003. Videooptagelserne er særligt betydningsfulde fra et videnskabeligt perspektiv på grund af tilstedeværelsen af ​​sænkede skorpeområder kaldet graben. Disse fordybninger i Mars-overfladen indikerer planetens vulkanske fortid. Den intense vulkanisme i Tharsis-regionen fik Mars-skorpen til at stige og strække sig, hvilket resulterede i udtynding, forkastning og nedsynkning.

Mars Express-missionen fortsætter sammen med andre rumfartøjer fra forskellige nationer med at kredse om den røde planet for at overvåge dens vejr og indsamle data, der kan kaste lys over dens komplekse historie. Forskere mener, at Mars engang havde en meget tykkere atmosfære, hvilket tillod vand at strømme på dens overflade. Den nuværende tynde atmosfære og høje strålingsniveauer udgør dog udfordringer for organismer til at overleve på planetens overflade, medmindre de eksisterer under jorden.

Ud over orbitale missioner udforsker overfladerovere som NASA's Curiosity og Perseverance aktivt Mars-landskabet tæt på og giver detaljerede billeder og værdifuld indsigt i de geologiske træk ved den røde planet.

(Kilde: Den Europæiske Rumorganisation)

Definitioner:

– Noctis Labyrinthus: Et massivt dalsystem på Mars beliggende mellem Valles Marineris og et vulkansystem i Tharsis-regionen.

– Graben: Sænkede jordskorpeområder, der indikerer tidligere vulkansk aktivitet på Mars.

Billedkredit: ESA/DLR/FU Berlin & NASA/JPL-Caltech/MSSS, CC BY-SA 3.0 IGO