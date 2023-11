Nasa's EMIT-instrument identificerer over 750 drivhusgasemissionskilder

Udledningen af ​​drivhusgasser fortsætter med at stige, uden tegn på aftagende fart, ifølge World Meteorological Organisation (WMO). For at overvåge og måle disse eskalerende koncentrationer af gasser fra rummet, har Nasa genbrugt sit billeddannelsesspektrometer, Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), som en drivhusgasdetektor.

EMIT, der oprindeligt blev lanceret i juli 2022 for at kortlægge mineraler i tørre områder, har vist sin evne til at detektere metan-emissioner fra rummet. Inden for blot tre måneder efter dets lancering identificerede billeddannelsesspektrometeret over 50 methan "super-emittere" i Centralasien, Mellemøsten og det sydvestlige USA. Disse super-emittere findes almindeligvis i industrier som fossile brændstoffer, affaldshåndtering og landbrug.

En nylig undersøgelse offentliggjort i Science Advances afslører, at EMIT siden august 2022 har identificeret over 750 emissionskilder, inklusive mindre kilder i fjerntliggende områder. Hovedforfatter Andrew Thorpe udtrykte overraskelse over EMIT's muligheder og udtalte, at instrumentet oversteg de oprindelige forventninger.

De data, der indsamles af EMIT, er afgørende for at identificere og adressere kilderne til metanemissioner, såsom lossepladser, landbrugspladser og olie- og gasanlæg. Nasa understreger, at sporing af menneskeskabte metan-emissioner er afgørende for at afbøde klimaændringer, da metan har et større varmefangende potentiale end kuldioxid.

Baseret på dets første 30 dages registrering af drivhusgasser har EMIT bevist sin effektivitet til at identificere op til 85 % af de metanfaner, der typisk observeres under luftbårne kampagner. EMIT opererer fra den internationale rumstation i en højde af cirka 250 miles (400 kilometer) og dækker store områder af Jorden, især de tørre områder mellem 51.6 grader nord og syd.

I september 2022 opdagede EMIT endda en klynge af emissionskilder i en sjældent undersøgt region i det sydlige Usbekistan, hvilket fremhævede dens evne til at afdække emissioner i tidligere uudforskede områder. Instrumentet identificerede 12 metanfaner i denne region, i alt cirka 49,734 pund (22,559 kg) i timen.

Ved at genbruge teknologi som EMIT håber videnskabsmænd og forskere at imødegå de eskalerende niveauer af drivhusgasser i vores atmosfære og afbøde de potentielle katastrofale virkninger af klimaændringer.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er EMIT?

EMIT står for Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, et Nasa billeddannelsesspektrometer lanceret i juli 2022.

2. Hvad er EMITs primære mission?

EMIT blev oprindeligt lanceret for at kortlægge 10 vigtige mineraler på overfladen af ​​tørre områder verden over.

3. Hvordan blev EMIT til en drivhusgasdetektor?

Mens metandetektion ikke var en del af dens primære mission, tillod EMIT's muligheder det at detektere methanemissioner fra rummet.

4. Hvad er "super-emittere"?

Superemittere er infrastruktur eller sektorer, der udsender metan med betydeligt høje hastigheder, herunder fossile brændstoffer, affald eller landbrugsindustrier.

5. Hvor mange emissionskilder har EMIT identificeret?

EMIT har detekteret over 750 emissionskilder siden august 2022, inklusive mindre på fjerntliggende steder.

6. Hvorfor er sporing af metan-emissioner vigtigt?

Metan er en potent drivhusgas med et større varmefangende potentiale end kuldioxid. Overvågning og reduktion af metan-emissioner er afgørende for at afbøde klimaændringer.

7. Hvor stor en procentdel af metanfaner kan EMIT detektere?

Baseret på dets første 30 dages drivhusgasdetektion, kan EMIT identificere 60 % til 85 % af metanfaner, der typisk observeres under luftbårne kampagner.

8. Hvor indsamler EMIT data?

EMIT indsamler data fra en højde på cirka 250 miles (400 kilometer) på den internationale rumstation, der dækker store områder af Jorden, primært med fokus på tørre områder mellem 51.6 grader nordlig og sydlig breddegrad.

9. Kan EMIT detektere emissioner i fjerntliggende og sjældent undersøgte områder?

Ja, EMIT har evnen til at detektere emissioner i fjerntliggende områder, hvilket fremgår af dets identifikation af emissionskilder i en sjældent undersøgt region i det sydlige Usbekistan.

10. Hvordan kan teknologi som EMIT hjælpe med at imødegå stigende drivhusgaskoncentrationer?

Ved at identificere emissionskilder, såsom lossepladser, landbrugspladser og olie- og gasanlæg, leverer EMIT afgørende data til at afbøde virkningerne af stigende drivhusgaskoncentrationer og bekæmpe klimaændringer.