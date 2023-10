Rumkapløb mellem Indien og Kina: Indien dukker op som en konkurrent på satellitlanceringsmarkedet

Indiens nylige vellykkede månemission, den bløde landing nær Månens sydpol med Vikram-landeren og Pragyan-roveren, har udløst et nyt rumkapløb mellem Indien og Kina. Den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) har revitaliseret sit rumprogram og positioneret sig som en stærk konkurrent på det globale marked for satellitopsendelse.

Efterspørgslen efter højhastighedsinternet hentet fra satellitter har ført til fremkomsten af ​​private satellitvirksomheder som nøgleindtægtsgeneratorer i rumindustrien. SpaceX, der ejes af Elon Musk, er en fremtrædende aktør på dette område sammen med statsejede agenturer i Rusland og Kina. Men på grund af geopolitiske spændinger og handelskonflikter søger kunderne alternative muligheder.

Indien er blevet et sikkert valg for private satellitopsendelser, især for operatører på den vestlige halvkugle, som er på vagt over for kinesiske raketter. Den indiske rumsektor har opnået troværdighed og tillid med sin succesfulde månemission, der etablerer sit fodaftryk i uudforskede territorier. Denne præstation har udvidet ISROs indflydelse ud over den indiske økonomi, hvilket har tiltrukket international anerkendelse.

Ud over dets seneste resultater forbereder Indien sig på sin første menneskelige rumflyvningsmission, Gaganyaan, planlagt til 2024. Dette ambitiøse projekt har skabt optimisme og spænding og yderligere styrket Indiens position i det globale rumkapløb. ISRO arbejder også på Aditya L-1-missionen, som har til formål at studere Solen og er indstillet til at nå sin destination i januar 2022.

Indiens voksende fremtræden på markedet for satellitlancering understøttes af flere faktorer. For det første har bekymringer om teknologioverførsel til Kina afskrækket vestlige satellitoperatører fra at vælge kinesiske raketter. For det andet blomstrer indiske private rumvirksomheder, mens Kinas iSpace står over for udfordringer i post-Covid-æraen.

Desuden har Indiens strategiske tilpasning til USA i Indo-Pacific-regionen styrket sin position som en pålidelig partner for satellitopsendelser. Landets opsendelser er mere omkostningseffektive sammenlignet med SpaceX, Rusland og Kina. Premierminister Narendra Modis "Make in India"-kampagne har også prioriteret udviklingen af ​​rumsektoren, hvilket placerer Indien som et knudepunkt for teknologisk innovation.

Med de nylige reformer, der giver private virksomheder adgang til ISRO's faciliteter, forventes Indiens satellitopsendelsestjenester at nå en værdi på 1 mia. USD i 2025. Landets omkostningseffektive løfteraketter med stor kapacitet har positioneret det som en stærk konkurrent i den globale marked for opsendelse af satellitter. Efterhånden som rumkapløbet intensiveres, er Indien klar til at blive en betydelig spiller i industrien, der tiltrækker kunder, der søger pålidelige og overkommelige satellitopsendelser.

