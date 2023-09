Eksperimenter på fossiliserede insekter kaster lys over ægte farver

Et team af forskere fra Nanjing Universitet, Det Kinesiske Videnskabsakademi og University College Cork har udviklet en teknik, der kan give mulighed for at estimere farven hos nogle fossiliserede insekter. Tidligere undersøgelser har vist, at det er vanskeligt at bestemme den sande farve af forstenede insekter, undtagen dem, der er bevaret i rav. Disse fossiler er typisk monokromatiske og har unikke mønstre i grå nuancer. I deres nylige undersøgelse offentliggjort i Proceedings of the Royal Society B, beskriver holdet deres tilgang og resultater.

For at estimere farvemønstre sammenlignede forskerne moderne insekter, der i udseende ligner fossiliserede prøver, som de tidligere havde opnået. Disse moderne insekter blev pakket ind i aluminiumsfolie og udsat for simuleret fossilisering ved bagning ved temperaturer fra 200° til 500° C. Holdet undersøgte derefter prøverne ved hjælp af et scanningselektronmikroskop og sammenlignede dem med de fossiliserede prøver.

Deres resultater afslørede, at mørkere pletter på de bagte prøver svarede til områder af eksoskeletet, der var rige på melanin, et mørkt pigment. Disse mørkere pletter var mere varmebestandige, hvilket tyder på, at de også var mere modstandsdygtige over for nedbrydning. Dette indikerer, at mørkere områder på fossiliserede insekter sandsynligvis repræsenterer dele af de gamle væsner, der også havde et højere melaninindhold. Derfor kunne disse mørkere områder give spor til at estimere fossilernes farve.

Holdet observerede også, at opvarmning af insekterne forårsagede en mellemfase, hvor de blev helt sorte, før de gik over i forskellige mønstre. Dette tyder på, at eksperimenter som deres kunne lette ny forskning i at estimere farven på fossiliserede insekter.

Afslutningsvis demonstrerer denne undersøgelse en ny teknik til at estimere farvemønstre i fossiliserede insekter. Ved at sammenligne moderne insekter udsat for simuleret fossilisering med fossiliserede prøver, identificerede forskerne mørkere områder, der sandsynligvis svarede til dele af de gamle væsner med højere melaninindhold. Denne teknik åbner op for nye veje til undersøgelse af farve i fossiliserede insekter.

Kilde: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333