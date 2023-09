Resilient Quantum Imaging: Fjernelse af støj fra kvantebilleder

Forskere har udviklet en ny metode til kvantebilleddannelse, der kan fjerne støj fra billeder og generere højkvalitetsrepræsentationer af objekter. Teknikken, kendt som quantum imaging destillation, bruger fotonpar til at indsamle information om et objekt uden at detektere lyset, der interagerer med det.

Kvantebilleddannelse er et spirende felt, der tilbyder flere fordele i forhold til klassiske billedbehandlingsprotokoller. Ved at bruge uopdagede sonderende fotoner har forskere demonstreret evnen til at opnå superopløsningsbilleddannelse i scenarier med lav fotonflux. Derudover kan kvanteinterferens og sammenfiltring bruges til at udvikle protokoller, der er modstandsdygtige over for støj.

I denne undersøgelse introducerede forskerholdet en kvantebilleddannelsesdestillationsmetode, der specifikt detekterer enkelte fotoner. Ved at modulere signalet af interesse gennem interferometri var de i stand til at generere højkvalitetsbilleder af objekter selv i nærvær af ekstreme støjniveauer.

Metoden, kendt som kvantebilleddannelse med uopdaget lys (QIUL), anvender en to-foton bredfeltsinterferometrisk billeddannelsestilgang. En foton oplyser objektet, mens dets partnerfoton detekteres på kameraet. Den lysende foton forbliver uopdaget, hvilket giver en unik måde at sondere prøver på.

For at studere modstandsdygtigheden af ​​kvantebilleddannelsesskemaet introducerede forskerne en kilde til støj. Overraskende nok viste metoden fremragende ydeevne, selv når den blev udsat for støjintensiteter op til 250 gange kvantesignalintensiteten.

Denne banebrydende forskning åbner op for nye muligheder inden for kvantebilleddannelse. Ved at bruge kvantebilleddestillation kan videnskabsmænd erhverve billeder af høj kvalitet af objekter, selv i nærvær af betydelige støjniveauer. Dette fremskridt har potentialet til at revolutionere forskellige områder, såsom medicin, astronomi og mikroskopi.

kilder:

– Videnskabens fremskridt (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adg9573