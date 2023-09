James Webb-rumteleskopet opdager kulstofbaserede molekyler på formodet havverden

James Webb Space Telescope (JWST) har gjort en spændende opdagelse ved at finde beviser for kulstofbaserede molekyler i atmosfæren på en exoplanet kendt som K2-18 b. Denne exoplanet, der ligger 120 lysår væk fra vores solsystem, betragtes som en potentiel hav- eller "hycean"-verden, hvilket gør den til et fristende mål for astronomer i deres søgen efter udenjordisk liv. Planeten har en radius mellem to og tre gange større end Jordens og befinder sig i dens stjernes beboelige zone, hvor flydende vand kan eksistere.

De nye resultater fra JWST afslørede tilstedeværelsen af ​​kuldioxid og metan i K2-18 b's atmosfære, hvilket indikerer muligheden for et vandhav under en brintrig atmosfære. Fraværet af ammoniak understøtter yderligere hypotesen om et vandhav på planeten. Disse observationer fremhæver vigtigheden af ​​at overveje forskellige beboelige miljøer i jagten på liv uden for vores solsystem.

K2-18 b falder ind under kategorien "sub-Neptuner", som er planeter med en størrelse mellem Jorden og Neptun. Disse unikke planeter udgør et mysterium for astronomer, som stadig diskuterer naturen af ​​deres atmosfærer. JWST's observationer af K2-18 b har til formål at løfte sløret omkring atmosfæren og miljøforholdene i både sub-Neptuns og Hycean verdener.

Bortset fra opdagelsen af ​​kulstofmolekyler antydede JWST's observationer også tilstedeværelsen af ​​dimethylsulfid (DMS) i K2-18 b's atmosfære. På Jorden er DMS primært produceret af liv, specifikt fytoplankton. Bekræftelse af tilstedeværelsen af ​​DMS i K2-18 b's atmosfære kunne være endnu et vigtigt skridt i retning af at finde tegn på potentielt liv på exoplaneten.

Det er dog vigtigt at udvise forsigtighed med at spekulere om fremmedliv på K2-18 b. Mens tilstedeværelsen af ​​flydende vand og kulstofmolekyler er lovende tegn, garanterer de ikke eksistensen af ​​liv eller planetens evne til at understøtte levende organismer. Planetens størrelse, kombineret med dens potentielle kogning af dens oceaner, kan gøre den ubeboelig.

At vurdere sammensætningen af ​​fjerne exoplanetatmosfærer, som K2-18 b'er, er en udfordrende opgave på grund af det reflekterede lyss svaghed sammenlignet med lysstyrken af ​​moderstjernen. Forskere overvandt denne forhindring ved at fange planetens transit hen over stjernens overflade og analysere stjernelyset, der passerede gennem dens atmosfære. Kemiske grundstoffer og forbindelser til stede i atmosfæren efterlader tydelige "fingeraftryk" på stjernelyset, hvilket afslører deres sammensætning.

JWST's udvidede bølgelængdeområde og hidtil usete følsomhed gjorde det muligt at detektere disse spektrale træk under kun to transitter af K2-18 b, hvilket giver samme præcision som otte observationer udført af Hubble-rumteleskopet over flere år. Dette demonstrerer JWST's magt og evner til at tyde de atmosfæriske karakteristika for exoplaneter.

Yderligere observationer af K2-18 b er planlagt ved hjælp af JWST's Mid-Infrared Instrument (MIRI) for at validere resultaterne og indsamle mere information om planetens miljøforhold. Holdet bag denne forskning sigter mod i sidste ende at opdage tegn på liv på en beboelig exoplanet, hvilket ville revolutionere vores forståelse af eksistensen hinsides Jorden.

Kilde: The Astrophysical Journal Letters (publikationsaccept)