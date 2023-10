Første bevis på kvartsskyer fundet på Exoplanet WASP-17 b

Forskere, der bruger NASAs James Webb-rumteleskop, har gjort en spændende opdagelse på exoplaneten WASP-17 b, der ligger 1,300 lysår væk fra Jorden. De har opdaget beviser for bjergkrystaller eller kvarts i skyerne i stor højde på denne varme Jupiter-exoplanet. Dette er første gang et sådant mineral, der almindeligvis findes på Jorden, er blevet observeret på en exoplanet.

Silikater, som er mineraler rige på silicium og ilt, er rigelige på Jorden og Månen, såvel som i andre stenede objekter i vores solsystem. Magnesiumrige silikater er blevet fundet i meteoritter, asteroider og endda i atmosfæren på exoplaneter og brune dværge. Imidlertid var krystallinsk SiO2 eller kvarts tidligere kendt kun at eksistere på Jorden.

"Vi var begejstrede! Vi vidste fra tidligere observationer, at der måtte være aerosoler – bittesmå partikler, der udgør skyer eller dis – i atmosfæren af ​​WASP-17 b, men vi forventede ikke, at de var lavet af kvarts,” sagde Dr. David Grant, en forsker ved University of Bristol og undersøgelsens første forfatter.

WASP-17 b er en stor exoplanet med et volumen mere end syv gange Jupiters volumen. Dens masse er mindre end halvdelen af ​​Jupiters masse, hvilket gør den til en af ​​de mest hævede exoplaneter. Dens korte omløbsperiode på kun 3.7 jorddage gør den til en ideel kandidat til transmissionsspektroskopi, en teknik, der bruges til at studere filtrerings- og spredningseffekterne af en planets atmosfære på stjernelys.

James Webb-rumteleskopet observerede WASP-17-systemet i næsten 10 timer og indsamlede mere end 1,275 lysstyrkemålinger. Ved at analysere mængden af ​​hver bølgelængde, der er blokeret af planetens atmosfære, opdagede forskerne et uventet "bump" på 8.6 mikron, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​kvarts i skyerne.

I modsætning til mineralpartikler, der findes i Jordens skyer, bliver kvartskrystallerne i skyerne i WASP-17 b ikke fejet op fra en stenet overflade. De stammer faktisk fra selve planetens atmosfære. Disse krystaller er omkring 10 nanometer på tværs, ligner i form til de sekskantede prismer, der typisk findes på Jorden, men i meget mindre skala.

Den ekstreme varme fra WASP-17 b, omkring 1,500 grader Celsius (2,700 ° F), og det lave tryk i dens atmosfære tillader faste krystaller at dannes direkte fra gas, uden at gå gennem en flydende fase. Dette står i kontrast til Jorden, hvor lavere temperaturer og højere tryk tillader vanddamp at ændre sig direkte til iskrystaller. Tilstedeværelsen af ​​kvartsskyer på exoplaneten giver indsigt i de forskellige materialer og miljøforhold, der former planeten.

At forstå sammensætningen af ​​skyerne er afgørende for at forstå planeten som helhed. WASP-17 b er tidevandslåst med en halvkugle, der konstant vender mod værtsstjernen, hvilket resulterer i en varm dagside og en køligere natside. Temperaturforskellen mellem disse to sider driver stærke vinde, der transporterer kvartskrystallerne fra natsiden, hvor de dannes, til den varmere dagside, hvor de fordampes.

Denne banebrydende opdagelse blev offentliggjort i The Astrophysical Journal Letters i 2023. Yderligere materiale og interviews til denne undersøgelse blev leveret af Laura Betz og Christine Pulliam for NASA.

kilder:

– The Astrophysical Journal Letters (2023)

– nasa.gov