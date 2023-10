Den forskelligartede udvikling af flagermustænder og -kæber: Opklaring af mysterierne

En ny undersøgelse har kastet lys over flagermustændernes og -kæbernes bemærkelsesværdige evolutionære historie. Noctilionoid flagermus, der omfatter over 200 arter, der primært findes i de amerikanske troper, udviser en bred vifte af kæbestrukturer, der har tilpasset sig forskellige kostvaner. Denne forskning fremhæver de fascinerende ændringer i tandantal, størrelse, form og placering blandt disse flagermus.

Forskere har opdaget, at flagermus med kortere tryner har en tendens til at have færre tænder på grund af rumlige begrænsninger. På den anden side kan flagermus med aflange kæber rumme flere tænder, hvilket minder om forfædrene til moderkagepattedyr. Disse resultater giver indsigt i, hvordan pattedyrs ansigter har udviklet sig, især udviklingen af ​​kæber og tænder.

Forskerne, der er involveret i undersøgelsen, påpeger, at flagermus har alle fire typer tænder, som mennesker har - fortænder, hjørnetænder, præmolarer og kindtænder. Hvad der virkelig er bemærkelsesværdigt er, at noctilionoid flagermus har oplevet en hurtig diversificering af kostvaner i en relativt kort periode på 25 millioner år. I dag udviser forskellige arter inden for denne gruppe varieret kost lige fra insekter, frugt og nektar til fisk og endda blod.

Alexa Sadier, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen, understreger den spændende mangfoldighed, der ses i disse flagermusarter. Nogle har korte ansigter og kraftige kæber, som gør dem i stand til nemt at bide gennem hårde frugtskind, mens andre har lange tryner, der er specialiseret til at nippe til nektar fra blomster. Den hurtige udvikling af en sådan mangfoldighed i deres kæber og tænder rejser spørgsmål om de underliggende mekanismer, der drev disse ændringer.

For at undersøge disse mysterier brugte forskerholdet avancerede teknikker såsom CT-scanninger til at undersøge kæberne, præmolarerne og kindtænderne hos over 100 noctilionoide flagermusarter. Deres resultater afslørede eksistensen af ​​"udviklingsregler", der bestemmer arrangementet af tænder baseret på flagermusens kost. Flagermus med længere eller mellemliggende kæber har typisk tre præmolarer og tre kindtænder på hver side, hvorimod dem med kortere kæber, ofte frugtspisere, har tendens til at miste enten den midterste præmolar, den bagerste kindtand eller begge dele.

Den begrænsede plads i flagermus med kort kæbe forklarer tilstedeværelsen af ​​bredere forreste kindtænder. På grund af pladsmangel vokser de første tænder, der kommer frem i disse flagermus, sig større, da pladsen til efterfølgende tænder er utilstrækkelig. Disse resultater udfordrer antagelser om tandudvikling og kaster lys over reguleringen af ​​tandvækst, form og størrelse hos pattedyr.

Denne undersøgelse har bredere implikationer for forståelsen af ​​tandudvikling hos pattedyr. Tidligere forskning i tandudvikling har primært fokuseret på mus med højt specialiserede fortænder og kindtænder. Det er stadig uklart, om de samme genetiske og udviklingsmæssige mekanismer styrer tandvækst hos pattedyr som flagermus og mennesker, som har flere "forfædres" tandsæt.

Fremadrettet planlægger forskerne at udvide deres undersøgelse til at omfatte undersøgelse af noctilionoide fortænder og hjørnetænder. Ved at dykke dybere ned i de genetiske og udviklingsmæssige mekanismer, der former tandudviklingen hos disse flagermus, kan yderligere indsigt i de evolutionære hemmeligheder, der er gemt i disse arter, blive afsløret.

