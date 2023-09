Genovervejelse af pattedyrs og krybdyrs bevægelse

Den konventionelle forståelse af, hvordan landlevende pattedyr udviklede deres karakteristiske gåstil, er blevet udfordret af en nylig Harvard-ledet undersøgelse. I årtier har man troet, at pattedyr nedstammer fra krybdyrlignende forfædre, hvilket resulterer i et skift fra et kravlen med spredte ben til en gåstilling med benene placeret under kroppen. Denne hypotese, kendt som det laterale-til-sagittale paradigme, er blevet undervist i vid udstrækning i lærebøger om anatomi og evolution.

Den nye undersøgelse tyder dog på, at denne langvarige tro kan være forkert. Forskerne hævder, at det at stole udelukkende på observationer af moderne dyr, såsom levende pattedyr og krybdyr, kan føre til fejlagtige evolutionære hypoteser. For at opnå en mere præcis forståelse understregede holdet vigtigheden af ​​at analysere fossile optegnelser og studere uddøde dyr.

Ved at undersøge fossiloptegnelsen håber forskerne at identificere de anatomiske ændringer, tidspunktet for disse ændringer og de selektive tryk, der drev udviklingen af ​​bevægelse hos pattedyr. Undersøgelsens forfattere hævder, at uden dette historiske perspektiv kan evolutionære fortællinger blive rene spekulative historier, der mangler empirisk støtte.

Resultaterne af denne undersøgelse antyder, at det er afgørende at konsultere fossiloptegnelsen, når man konstruerer evolutionære scenarier. Mens fossiloptegnelsen giver begrænset information om blødt væv, såsom muskler og sener, forbliver det en vital ressource til at forstå de ændringer, der skete gennem evolutionens historie.

Sammenfattende udfordrer den Harvard-ledede undersøgelse den traditionelle forståelse af bevægelsesovergangen fra krybdyr til pattedyr. Ved at fremhæve nødvendigheden af ​​at undersøge fossiloptegnelsen opfordrer forskerne til en mere stringent og evidensbaseret tilgang til at forstå den evolutionære historie om bevægelse.

Referencer:

– Harvard University (2021). "Pattedyrs gangstilsudvikling" [Pressemeddelelse].

– Siliezar, P. (2021). "Undersøgelsen omskriver historien om evolutionens mest berømte gangovergang."