Ny artikel: Rejsen til Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) begynder med en forbiflyvning

Den Europæiske Rumorganisations Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) begiver sig ud på en ekstraordinær rejse gennem vores solsystem. På sin vej til at studere Jupiter og dens iskolde måner har JUICE for nylig udført en afgørende manøvre, der placerer den til en kommende Jord-måne forbiflyvning, hvilket markerer den første nogensinde dobbelte tyngdekraftsassistance mellem disse to himmellegemer.

Manøvren, som involverede en 43-minutters forbrænding, forbrugte cirka 363 kg brændstof, hvilket svarer til næsten 10 % af JUICEs samlede brændstofforsyning. Dette er den største manøvre rumfartøjet har udført til dato. Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer ved ESA's ESOC-missionskontrolcenter i Tyskland, forklarede, at denne forbrænding var et afgørende øjeblik for JUICE i betragtning af dens betydelige masse på 6,000 kg. Det krævede betydelig kraft og brændstof for at ændre rumfartøjets hastighed med næsten 200 meter i sekundet.

JUICE, der blev opsendt den 23. april 2023 fra Fransk Guyana, har til formål at studere tre af Jupiters måner: Ganymedes, Callisto og Europa. Men for at nå sin destination er JUICE afhængig af en række tyngdekraftsassistancer. Ved at manøvrere strategisk forbi de indre planeter i vores solsystem, udnytter JUICE planeternes gravitationelle tidevand til at drive sig selv mod Jupiter. Denne geniale teknik minimerer brændstofforbruget og optimerer rumfartøjets samlede effektivitet.

Den nylige forbrænding er den første af to manøvrer, der er nødvendige for at justere JUICE til Jord-månen tyngdekraftsassistance, planlagt til august 2024. Schwartz bekræftede, at denne indledende forbrænding opnåede 95 % af den nødvendige hastighedsændring. Efter analysen af ​​JUICEs nye kredsløb i de kommende uger, vil ESA planlægge en anden forbrænding for at finjustere sondens bane for den dobbelte tyngdekraftsassistance.

FAQ:

Q: Hvad er JUICE?

A: JUICE står for Jupiter Icy Moons Explorer. Det er et rumfartøj udviklet af European Space Agency (ESA) til at studere Jupiter og tre af dets måner: Ganymedes, Callisto og Europa.

Q: Hvordan når JUICE Jupiter?

A: JUICE når Jupiter ved at bruge tyngdekraftsassistance. Den navigerer forbi de indre planeter i vores solsystem og bruger deres gravitationelle tidevand til at slynge sig selv mod Jupiter. Denne teknik reducerer brændstofforbruget og forbedrer rumfartøjets effektivitet.

Q: Hvad var væsentligt ved den nylige forbrænding?

A: Den nylige forbrænding, som krævede den største manøvre til dato, placerede JUICE til en kommende jord-måne-tyngdekraftsassistance. Det forbrugte 363 kg brændstof og ændrede rumfartøjets hastighed med næsten 200 meter i sekundet.

Q: Hvornår når JUICE Jupiter?

A: Hvis alt går efter planen, vil JUICE gå i kredsløb omkring Jupiter i 2031. Den vil dog udføre forskellige banekorrektioner ved hjælp af sine mindre thrustere indtil da.

Q: Hvad er formålet med JUICEs mission?

A: JUICEs mission er at studere Jupiter og dens iskolde måner for at forstå deres sammensætning, undersøge potentialet for beboelighed og afdække indsigt om dannelsen og udviklingen af ​​vores solsystem.