Ny indsigt om ESA's JUICE-sondes rejse til Jupiter

Den Europæiske Rumorganisations (ESA) Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE)-sonde er i gang med en ambitiøs mission for at studere Jupiter og dens tre iskolde måner - Ganymedes, Callisto og Europa. I en historisk første gang vil JUICE-sonden bruge en dobbelt tyngdekraftsassistance fra både Jorden og Månen til at drive sig selv mod Jupiter.

Den seneste milepæl i JUICE-missionen fandt sted for nylig, da sonden udførte en afgørende manøvre for at ændre sin bane omkring Solen. Denne indviklede 43-minutters forbrænding udnyttede hovedmotoren og cirka 10% af sondens brændstofreserve. Manøvren var nødvendig for at sætte scenen for næste sommers Earth-Moon dobbelt tyngdekraftsassistance.

Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer ved ESA's ESOC missionskontrolcenter, understregede betydningen af ​​denne manøvre og afslørede, at den forbrugte en betydelig mængde brændstof på grund af JUICEs betydelige vægt. Med en totalvægt på omkring 6000 kg er JUICE et af de tungeste interplanetariske rumfartøjer, der nogensinde er blevet opsendt.

Gravity assist er en teknik, der udnytter en planets gravitationsfelt for at give rumfartøjet et hastighedsboost. Men at udføre en sådan assist kræver præcis timing, hastighed og bane. JUICE skal ankomme til Jord-Måne-systemet på det præcise tidspunkt og følge den rigtige vej for at drage fordel af slangebøsseeffekten.

Mens den primære manøvre er fuldført, er en anden, mindre manøvre stadig nødvendig for at sikre, at JUICE er på den rigtige bane for Jord-Måne-tyngdekraftsassistancen. Denne todelte tilgang gør det muligt for den anden affyring af motoren at rette eventuelle unøjagtigheder fra den indledende manøvre. I maj 2024 vil sondens mindre thrustere udføre en sidste finjusteringsmanøvre under dens tilgang til Jorden.

JUICE-missionen, der blev lanceret med succes i april, er udstyret med avanceret fjernmåling, geofysiske og in situ-instrumenter. Men på grund af den store afstand mellem Jorden og Jupiter forventes detaljerede observationer af gasgiganten og dens måner først i 2031.

FAQ:

Q: Hvad er JUICE?

A: JUICE er Den Europæiske Rumorganisations Jupiter Icy Moons Explorer-sonde.

Q: Hvad er den dobbelte tyngdekraftsassistance?

A: Den dobbelte tyngdekraftsassistance er en manøvre, hvor JUICE-sonden bruger både Jordens og Månens gravitationsfelter til at drive sig selv mod Jupiter.

Q: Hvad er formålet med JUICE-missionen?

A: JUICE-missionen har til formål at studere Jupiter og dens tre iskolde måner - Ganymedes, Callisto og Europa - for at få indsigt i deres sammensætning og potentiale til at huse oceaner.