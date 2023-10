Integrationen af ​​det europæiske servicemodul for Artemis II-missionen: Et afgørende skridt mod at udforske månen

Den kommende Artemis II-mission, der er planlagt til november 2024, tager fart, da ingeniører ved Kennedy Space Center i Florida arbejder ihærdigt på at forberede det europæiske servicemodul (ESM2) til integration med Orion-besætningsmodulet. ESM2 vil spille en afgørende rolle i at levere væsentlige ressourcer såsom elektricitet, vand og en simuleret atmosfære for at sikre komforten og sikkerheden for de fire astronauter under deres rundrejse til Månen.

For at lette integrationsprocessen blev ESM2 oprindeligt forbundet til Crew Module Adaptor, der dannede Orion Service Module (OSM). Dette kritiske trin gav ingeniører mulighed for grundigt at teste det integrerede modul, som inkluderer rør, ledninger, batterier og elektronik. To afgørende test blev udført i denne fase for at sikre OSM'ens pålidelighed og holdbarhed.

En af disse test, kaldet Thermal Cycle Test, evaluerede OSM's evne til at modstå de ekstreme temperaturvariationer, den vil støde på under missionen. I mellemtiden fokuserede Direct Field Acoustic Test (DFAT) på at vurdere OSM'ens evne til at modstå de intense vibrationer, der opleves under rakettens opstigning til rummet.

Efter disse tests er OSM med succes blevet forbundet til Orion Crew Module, der danner det komplette Orion-køretøj til Artemis II-missionen. Forbindelsen opnås gennem seks punkter omkring besætningskapslens varmeskjold, hvilket sikrer astronauternes sikkerhed under genindtræden i jordens atmosfære. I stedet for at krydse varmeskjoldet føres rørene og ledningerne rundt om det.

Med besætnings- og servicemodulerne nu samlet som ét, er det næste afgørende skridt at tænde for Orion-køretøjet og grundigt verificere, at alle systemer fungerer harmonisk. Denne fase giver de europæiske og amerikanske teams mulighed for at validere den problemfri kommunikation mellem forskellige komponenter.

Efterhånden som forberedelserne til Artemis II-missionen fortsætter, vil fokus snart flytte sig til at installere solvingerne på Orion-køretøjet, og færdiggøre dets samling. Efterfølgende vil brændstoftankene blive fyldt med drivmiddel, og Artemis II-raketten vil blive stablet med Orion forbundet til opsendelsesafbrydelsessystemet - en vigtig sikkerhedsfunktion for astronauterne i tilfælde af uforudsete hændelser under opsendelsen.

Integrationen af ​​det europæiske servicemodul markerer en væsentlig milepæl i Artemis-programmet, der bringer menneskeheden et skridt tættere på udforskningen af ​​Månen og baner vejen for fremtidige dybe rummissioner.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er det europæiske servicemodul (ESM2)?

Det europæiske servicemodul (ESM2) er en komponent i Orion-fartøjet designet til at levere væsentlige ressourcer såsom elektricitet, vand og en simuleret atmosfære til astronauter under rummissioner.

2. Hvad er de vigtigste tests udført under integrationsprocessen?

Under integrationsprocessen udføres to afgørende test: Thermal Cycle Test og Direct Field Acoustic Test (DFAT). Thermal Cycle Test sikrer modulets evne til at modstå ekstreme temperaturudsving, mens DFAT vurderer dets modstandsdygtighed over for vibrationer under rakettens opstigning.

3. Hvordan er besætnings- og servicemodulerne forbundet?

Besætnings- og servicemodulerne er forbundet gennem seks punkter omkring besætningskapslens varmeskjold. Rørene og ledningerne er ført rundt om varmeskjoldet for at sikre astronauternes sikkerhed under genindtræden i jordens atmosfære.

4. Hvad er formålet med lanceringsafbrydelsessystemet?

Startafbrydelsessystemet er en afgørende sikkerhedsfunktion forbundet med Orion-køretøjet. Det sikrer astronauternes sikkerhed i tilfælde af en eksplosion eller afvigelse fra den planlagte bane under opsendelsen.

5. Hvad er betydningen af ​​Artemis II-missionen?

Artemis II-missionen er en kritisk milepæl i Artemis-programmet, der sigter mod at sende astronauter på en rundrejse til Månen. Det fungerer som et springbræt for fremtidige dybe rumudforskningsmissioner.