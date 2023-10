Nye opdagelser på Jupiters måne Europa: CO₂, oceaner og varme

Observationer fra James Webb-teleskopet har afsløret tilstedeværelsen af ​​kuldioxid (CO₂) på overfladen af ​​Jupiters måne Europa. Denne opdagelse har åbnet fascinerende muligheder om månens sammensætning og potentiale for at understøtte liv. CO₂ kunne være opstået eksternt, men det er også muligt, at det er sivet gennem det tykke lag is, der dækker Europas overflade. Desuden antyder tilstedeværelsen af ​​CO₂ eksistensen af ​​et globalt hav under isen.

Der er to forklaringer på oprindelsen af ​​CO₂: det kan opløses i Europas ocean, svarende til oceanerne på Jorden; eller det kan være et biprodukt af nedbrydningen af ​​organiske forbindelser, såsom aminosyrer eller andre kulstofforbindelser. Forekomsterne af CO₂ er koncentreret i et område kaldet Tara Regio, og de er relativt nye. Men Europas overfladeforhold gør det ustabilt for CO₂ at eksistere i lange perioder.

I modsætning til Saturns måne Enceladus har Europa ikke almindelige gejserudbrud, der ville give spektrografisk analyse af opløste salte. Ikke desto mindre mener videnskabsmænd, at Europa sammen med Jupiters måne Ganymedes og Enceladus har et globalt flydende hav under sin overflade. Der er også andre potentielle kandidater til globale flydende oceaner, såsom Callisto, Titan, Triton, Dione og dværgplaneterne Ceres og Pluto. Der er dog behov for flere data for at bekræfte disse mistanker.

Galileo-sonden, som kredsede om Jupiter, gav tidlige antydninger af et globalt hav på Europa for over 25 år siden. Detaljerede fotografier af månens iskolde overflade afslørede isflåder, fragmenter af is, der så ud til at være genfrosset i tilfældige positioner. Dette tydede på, at isdækket var relativt tyndt, muligvis kun et par kilometer tykt. Under isen ligger et dybt hav, der anslås at være 80 til 150 kilometer dybt, muligvis indeholdende to til tre gange mængden af ​​vand, der findes i Jordens oceaner.

Eksistensen af ​​et flydende hav på Europa indebærer tilstedeværelsen af ​​varmekilder. Varmen er sandsynligvis genereret af gravitationstryk udøvet af Jupiter, hvilket forårsager tidevandskræfter. Måner som Io, Europa og Ganymedes er påvirket af tidevandskræfter og udviser orbitale resonanser. Dette fænomen deformerer deres baner, hvilket gør dem mere excentriske og genererer varme i deres indre. Især Io oplever intens vulkansk aktivitet på grund af klippernes friktion med over 150 aktive kratere på et givet tidspunkt.

Europa oplever en lignende, men mindre intens effekt, idet den holder dets underjordiske hav flydende. I 2012 opdagede Hubble-teleskopet vanddampemissioner fra Europas sydpol, som ikke var blevet opdaget af Galileo-sonden. Magnetometeret ombord på Galileo bidrog også til opdagelsen af ​​Europas hav ved at opdage små anomalier i Jupiters magnetfelt forårsaget af elektriske strømme i månen. Dette tyder på tilstedeværelsen af ​​opløste salte i havet under overfladen.

Europas isskal "afkobler" sin overflade fra det klippefyldte indre, og revner observeret på overfladen kan være ar fra tidevandsbevægelser. Spektre taget af Galileo-sonden tyder på tilstedeværelsen af ​​calcium- og magnesiumsulfater. Effekten var dog meget svagere sammenlignet med Ganymedes, som er en større måne med sit eget skjulte hav og en metallisk kerne sammensat af jern og nikkel.

Samlet set giver de seneste observationer og opdagelser på Europa yderligere bevis på potentialet for livsopretholdende forhold på Jupiters måne. Yderligere udforskning og forskning er nødvendig for at afsløre mysterierne om dette spændende himmellegeme.

