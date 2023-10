Euclid-rumteleskopet støder på problemer med finstyringssensor

Den Europæiske Rumorganisations (ESA) Euclid-rumteleskop, der blev opsendt i juli, står over for udfordringer i sin idriftsættelsesfase på grund af problemer med dets Fine Guidance Sensor. Sensoren, som hjælper teleskopet med at positionere sig selv ved at låse sig til bestemte stjerner, har med mellemrum ikke kunnet låse fast på stjerner, hvilket gør det svært for teleskopet at orientere sig korrekt.

Dataene fra Fine Guidance Sensor er afgørende for rumfartøjets indstillings- og kredsløbskontrolsystem, som sikrer, at teleskopet forbliver i den korrekte orientering. Da sensoren ikke har fungeret efter hensigten, er idriftsættelsesfasen af ​​Euclid-missionen blevet forlænget for at undersøge og løse problemet.

Euklid-missionen har til formål at udforske sammensætningen og udviklingen af ​​det mørke univers. Rumteleskopet vil observere milliarder af galakser på tværs af en tredjedel af himlen, op til 10 milliarder lysår væk, for at skabe et detaljeret kort over universets storskalastruktur over rum og tid.

Ved at studere universets udvidelse og dannelsen af ​​strukturer vil Euklid give indsigt i naturen af ​​mørk energi, mørkt stof og tyngdekraftens rolle. Missionen involverer en samarbejdsindsats fra forskellige hold i ESA's tekniske hjerte (ESTEC), mission control (ESOC), Astronomy Center (ESAC) og industrien.

Euclid Operations Director, Andreas Rudolph, udtrykte taknemmelighed over for holdene for deres dedikation til at løse problemet, og udtalte, at indledende tests med opdateret software ser lovende ud. Holdene har udviklet en softwarefix og med succes anvendt den på en testversion af rumfartøjet ved missionskontrol. Rettelsen er nu blevet sendt til det faktiske teleskop, og yderligere test vil afgøre, om det løser vejledningssensorproblemet.

Euclid Project Manager, Giuseppe Racca, understregede, at ydelsesverifikationsfasen med videnskabelige billeder vil give sikkerhed med hensyn til teleskopets pegende nøjagtighed. Mens de forbliver forsigtigt optimistiske, håber holdene på, at softwareopdateringen vil føre til en vellykket genstart af ydeevneverifikationsfasen.

Kilder: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA