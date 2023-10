To banebrydende satellitter lanceret for at forbedre jordobservation og rumteknologi

Den Europæiske Rumorganisation rapporterede om den vellykkede opsendelse af to avancerede satellitter, THEOS-2 og Triton, som vil forbedre vores jordobservationskapacitet betydeligt og fremme rumteknologi. Ud over disse hovedsatellitter blev en klynge af sekundære satellitter, inklusive innovative CubeSats, også indsat under den samme mission, hvilket yderligere udvidede vores forståelse af vores planet og videre.

THEOS-2, eller Thailand Earth Observation System-2-satellitten, er et samarbejde mellem Airbus og Geo-Informatics and Space Technology Development Agency i Thailand. Denne observationssatellit, den største af de to i sin serie, vil spille en afgørende rolle i at give vital information til landbrugsministeriet i Thailand. Det vil levere data om vandressourcer, vejrmønstre og arealanvendelse, hvilket muliggør informerede planlægnings- og ledelsesbeslutninger for landets landbrugssektor.

Triton, tidligere kendt som FORMOSAT-7R, markerer en vigtig milepæl for Taiwan Space Agency (TASA). Denne satellit vil fokusere på at indsamle signaler, der hopper fra havoverfladen for at beregne vindfelter over verdenshavene. De indsamlede data vil blive delt med Taiwans Central Weather Administration, hvilket i høj grad bidrager til nøjagtigheden af ​​tyfonintensitetsprognoser og forudsiger deres baner.

Både THEOS-2 og Triton blev indsat i solsynkrone baner, hvilket sikrede, at de konsekvent passerer over de samme Jordens placeringer på de samme tidspunkter hver dag. Denne positionering giver mulighed for nøjagtige og pålidelige observationer over tid, hvilket giver værdifuld information til forskellige applikationer.

Opsendelsesmissionen brugte ESA's Vega løfteraket, kendt for sin evne til at placere mellemstore satellitter i lave polarbaner om Jorden. Ved siden af ​​hovedsatellitterne var ti mindre sekundære satellitter planlagt til indsættelse. Bekræftelse er modtaget for otte af disse satellitter, mens de resterende to afventer bekræftelse.

Disse sekundære satellitter inkluderer Proba-V Companion CubeSat, som vil udføre globale vegetationsobservationer for at bidrage med værdifulde data til jorddække og vegetationsanalyse. PRETTY (Passive ReflecTomeTry and Dosimetry) CubeSat vil demonstrere sin evne til at måle havis og andre parametre ved hjælp af globale navigationssystemsignaler, der hopper af Jorden.

Derudover bærer ∑yndeo-1 og ∑yndeo-2 CubeSats innovative teknologier, såsom en plasma jet pack og et ultrafølsomt magnetisk instrument. Disse satellitter er afgørende for at teste state-of-the-art rumteknologier, hvoraf nogle vil blive brugt i ESA's fremtidige LISA-konstellation til gravitationsbølgedetektion.

Ydermere er Estlands bidrag til missionen ESTCube-2-satellitten, en satellit i skoæskestørrelse, der vil undersøge estisk vegetation og udføre test i kredsløb af en 'e-sail'-tether for at reducere rumaffald. Endelig består Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER) af tre CubeSats, der arbejder sammen for at give værdifuld indsigt i indholdet af vandområder, herunder forureningsniveauer og tilstedeværelsen af ​​skadelige mikroorganismer.

Disse nyligt opsendte satellitter repræsenterer et betydeligt fremskridt i vores evne til at overvåge forskellige aspekter af Jorden, fra landbrugsplanlægning i Thailand til tyfonprognoser i Taiwan og banebrydende teknologitest i rummet. Når disse satellitter påbegynder deres missioner, lover de at udvide vores forståelse af vores planet og universet hinsides.

Definitioner:

1. CubeSat: En lille satellit med et terningformet design, der typisk måler 10 centimeter på hver side.

2. Solsynkron bane: En bane, hvor en satellit passerer over de samme punkter på Jorden på samme lokale soltid, hvilket normalt muliggør konsistente observationsforhold.

3. Gravitationsbølge: En forstyrrelse i rumtidens struktur forårsaget af accelerationen af ​​massive himmellegemer, såsom sammensmeltende sorte huller eller neutronstjerner.

kilder:

– Den Europæiske Rumorganisation. (Ingen URL tilgængelig)

– Airbus

– Thailands Geo-Informatics and Space Technology Development Agency

– Taiwan Space Agency