Den Europæiske Rumorganisations Gaia-observatorium opdager en halv million nye stjerner

Den Europæiske Rumorganisation (ESA) har for nylig frigivet nye data fra sit Gaia-observatorium, der afslører opdagelsen af ​​over en halv million hidtil ukendte stjerner og mere end 150,000 asteroider. Disse data er en del af Gaias tredje dataudgivelse, hvor den første udgivelse fandt sted i juni 2022. Disse nyopdagede stjerner er placeret i Omega Centauri, den største kugleformede hob af stjerner, der er synlig fra Jorden, beliggende cirka 17,000 lysår væk.

De seneste observationer fra Gaia har dokumenteret i alt 1.8 millioner stjerner i Omega Centauri, hvor disse nye stjerner er forholdsvis svagere end dem, ESA tidligere har afsløret. Helt konkret er de nyopdagede stjerner 15 gange svagere end deres modstykker i hoben.

Gaia har med succes identificeret 526,587 nye stjerner i Omega Centauri-regionen, som omfatter ni tætbefolkede områder. Det er bemærkelsesværdigt, at observatoriet nu kan observere mere end ti gange antallet af stjerner i hobens kerne. Disse nyerhvervede data udfylder ikke kun huller i Gaias kortlægning, men giver også værdifuld indsigt i stjernedannelse og udvikling.

Opdagelsen af ​​disse stjerner giver forskerne mulighed for at studere deres fordeling og bevægelse, hvilket overgår Gaias forventede potentiale. Derudover repræsenterer disse nyfundne stjerner en af ​​de tættest befolkede regioner observeret af Gaia i dette område af rummet.

Selvom Gaia ikke oprindeligt var designet til kosmologi, har observatoriet, som har været i kredsløb siden 2013, vist sig at være yderst effektivt til stjernedetektion. Det har spillet en afgørende rolle i at opdage adskillige stjerner gennem sine forskellige dataudgivelser. Derudover har Gaia lettet oprettelsen af ​​et omfattende og detaljeret kort over Mælkevejen, der afslører vores galakse i hidtil usete detaljer.

