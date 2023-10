De geologiske vidundere af Noctis Labyrinthus på Mars

By

Den Europæiske Rumorganisation (ESA) har udgivet en simuleret video af en flyvning over den østlige del af Noctis Labyrinthus på Mars, ved hjælp af data indsamlet af dens Mars Express-kredsløb. Videoen viser de geologiske træk ved denne fængslende region.

Noctis Labyrinthus, der betyder 'nattens labyrint', er et netværk af dale beliggende mellem tre gigantiske skjoldvulkaner i Tharsis-regionen på Mars. Tharsis-regionen er hjemsted for prominente vulkaner som Olympus Mons, den højeste vulkan i solsystemet. Disse vulkaner har sammen med intensiv vulkanisme i området spillet en væsentlig rolle i at forme landskabet i Noctis Labyrinthus.

Et af de mest slående træk, der er synlige i videoen, er graben-strukturerne. Disse grabener er segmenter af Mars-skorpen, der er aftaget i forhold til det omgivende miljø. De er et resultat af tektonisk aktivitet forårsaget af hævningen af ​​skorpen på grund af vulkansk aktivitet. Nogle grabener i Noctis Labyrinthus er indbyrdes forbundne kløfter, kendt som Valles Marineris, som er en af ​​de største kløfter i solsystemet.

Videoen fremhæver også den imponerende skala af disse geologiske formationer. Valles Marineris strækker sig omkring 4,000 kilometer i længden og måler op til 200 kilometer i dybden. Dalene i Noctis Labyrinthus kan være så brede som 30 kilometer og så dybe som seks kilometer. Jordskred og klitmarker kan observeres, hvilket viser Mars-miljøets dynamiske natur.

Mars Express orbiterens stereokamera spillede en afgørende rolle i at fange de detaljerede dybdedata fra Noctis Labyrinthus. Ved at studere disse geologiske træk på Mars kan videnskabsmænd få indsigt i planetens vulkanske historie og tektoniske processer.

Denne simulerede video giver et fængslende indblik i et af Mars' geologiske vidundere, og tilbyder videnskabsmænd og rumentusiaster en bedre forståelse af den fascinerende verden hinsides vores egen.

kilder:

– Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

– NASAs Perseverance Rover fanger støvet hvirvelvind på Mars