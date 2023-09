Huginn-missionen: Optagelse af lynoptagelser mod rummet

ESA-astronaut Andreas Mogensen skal fange tordenvejr og lyn, der skyder op mod rummet som en del af Huginn-missionen, der har til formål at studere klimavidenskab. Under sin tidligere mission fangede Mogensen forskellige lynfænomener, herunder blå jetfly og sprites, ved hjælp af et rumstationskamera. Denne gang vil han bruge et Davis-kamera, som måler forskelle i lys til at skabe billeder, der ligner hvordan det menneskelige øje fungerer. Davis-kameraet kan filme med en hastighed svarende til 100,000 billeder i sekundet, hvilket er nødvendigt for at fange de forbigående lyshændelser (TLE'er), der opstår under tordenvejr.

Forskere håber, at billederne taget af Mogensen vil give yderligere indsigt i udviklingen og interaktionen af ​​disse lynbegivenheder med den øvre atmosfære, samt deres indvirkning på drivhusgasser som ozon. Det er afgørende at forstå disse interaktioner i forbindelse med et skiftende klima. Huginn-missionen ledes af Danmarks største rumforskningsinstitut, DTU Space, som også ledede Mogensens tidligere eksperiment, Thor, i 2015.

Du kan følge Andreas Mogensens mission og Huginn-missionens fremskridt på hans sociale mediesider og Huginn-hjemmesiden.

Definitioner:

Forbigående lysende hændelser (TLE'er): Lynfænomener, der opstår over skyerne, inklusive blå stråler og røde sprites.

Davis Camera: Et kamera, der bruger begivenhedsbaseret teknologi til at måle forskelle i lys og skabe billeder, svarende til hvordan det menneskelige øje fungerer.

Huginn Mission: En mission ledet af DTU Space for at tage billeder af tordenvejr og lynfænomener ved hjælp af Davis-kameraet.

