Afprøvning af Kombucha-kulturer for rumresiliens

ESA udfører test på kombucha-kulturer for at bestemme deres modstandsdygtighed i rummet og deres potentiale til at understøtte menneskelig tilstedeværelse på Månen og Mars. Disse kulturer, kendt for deres fermentative egenskaber og sundhedsmæssige fordele, besidder evnen til at overleve i barske miljøer på Jorden, hvilket gør dem til et spændende emne for rumudforskning.

Eksperimenterne blev udført ved hjælp af Expose-faciliteten på den internationale rumstation, hvor prøver blev udsat for kosmisk stråling og simulerede Mars-forhold. Et bemærkelsesværdigt fund var, at en mikroorganisme kaldet cyanobacterium var i stand til at reparere sit DNA og genoptage celledeling selv efter at være blevet udsat for kosmisk stråling og jernioner, som er kendt for at forårsage omfattende skade. Det menes, at et specifikt gen, sulA-genet, spiller en afgørende rolle i at standse celledeling, indtil DNA-skaden er repareret.

Ydermere afslørede eksperimenterne, at celleklynger giver et mikrohabitat for mindre arter, hvilket giver dem mulighed for at "blaffe" gennem rummet inden for større grupper af celler, der giver beskyttelse. Dette har betydning for forståelsen af, hvordan celleklynger og biofilm kan beskytte mod ekstremerne af rummet og forhindre forurening under rummissioner.

Ud over at udforske potentialet for støtte til rumbosættelser, kunne kombucha-kulturer også tjene som en værdifuld strålingsmodel. Ved at studere, hvordan disse mikroorganismer reagerer på stråling, kan forskere få indsigt i at forbedre menneskers sundhed og udvikle strålebeskyttelsesstrategier for astronauter.

Forskerne forestiller sig en fremtid, hvor disse kulturer kan dyrkes på Månen og Mars, takket være deres evne til at producere ilt og fungere som biofabrikker. Deres udnyttelse i fremtidige rummissioner og menneskelige rumudforskningsindsatser kan forbedre bæredygtigheden af ​​disse bestræbelser markant.

Samlet set giver test af kombucha-kulturer i rummet lovende indsigt i mikroorganismers modstandsdygtighed og deres potentielle anvendelser til at understøtte langsigtet menneskelig tilstedeværelse uden for Jorden.

Definitioner:

– Kombucha: En fermenteret tedrik kendt for sine sundhedsmæssige fordele.

– Resiliens: Evnen til at modstå og komme sig fra vanskelige forhold.

– Biofilm: Et fællesskab af mikroorganismer, der danner et beskyttende lag på en overflade.

– Kosmisk stråling: Højenergipartikler fra det ydre rum.

– Marsforhold: Forhold simuleret for at efterligne miljøet på Mars.

– SulA-gen: Et gen, der regulerer celledeling som reaktion på DNA-skade.

– Planetbeskyttelse: Protokoller til at forhindre forurening mellem himmellegemer.

– Cyanobacterium: En type bakterier, der er i stand til fotosyntese.

– Mikrohabitat: Et lille habitat inden for et større økosystem.

– Strålingsmodel: Et system, der bruges til at studere virkningerne af stråling på levende organismer.

kilder:

– Kombucha-kulturer testet for rumresiliens. (ESA)

– Planetarisk beskyttelse. (ESA)