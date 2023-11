Ny opdagelse: Sjælden kamp mellem søløve og blæksprutte fanget på kamera

Lindsay Bryant, en ivrig svømmer i Stillehavet ud for Nanaimo, fik en overraskelse under sit nylige besøg på sit sædvanlige svømmested. Det var lige efter middag den 16. november, da hun så en søløve, der kæmpede i vandet. Forvirret greb hun sin telefon for at optage, hvad der skete.

Da hun zoomede ind med sit kamera, indså Bryant, at hun var vidne til noget virkelig ekstraordinært - en kamp mellem en søløve og en blæksprutte. "Jeg blev helt overrasket," siger hun. "Det er så fedt, at det var det, der skete. Det er ret pænt, at jeg fik fanget det.”

Den spændende meningsudveksling udspillede sig i omkring fem intense minutter, hvor Bryant var det eneste vidne til dette sjældne møde. "Jeg var overrasket, fordi jeg aldrig har set en blæksprutte i naturen før, endsige i en kamp med en søløve," tilføjer hun. Hendes vurdering af situationen var, at søløven kom frem som sejrherren, selvom den tydeligvis måtte anstrenge sig for at sikre sit måltid.

Marinezoolog Anna Hall, da hun så Bryants fotografi, udtrykte sin overraskelse og begejstring. Mens søløver jager blæksprutter, er det ekstremt ualmindeligt at være vidne til en sådan kamp ved vandoverfladen. Hall hyldede Bryants optagelse som et "fantastisk foto" og bemærkede, at hun aldrig havde mødt et lignende scenarie under sin omfattende erfaring på vandet.

For Bryant vil dette forbløffende foto og video for altid have en særlig plads i hendes samling. Det var virkelig en enestående mulighed. Hendes møde tjener som en påmindelse om de utrolige mysterier, der ligger under havets overflade, og vigtigheden af ​​at bevare og værdsætte vores marine økosystemer.

